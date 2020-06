Auto van Farid brandt uit: 'Welke malloot doet dit?'

''Wat doet het verschrikkelijk pijn om te zien dat onze auto er nu zo uitziet'', stelt Van Mastbergen. ''Toen we deze auto kochten was het voor ons een mooie stap in het leven, die hebben we bewust gemaakt en lang voor gespaard. We zijn dol op die auto, dit doet dus heel veel pijn'', zo vertelt hij maandagmiddag.

Maar vannacht kon hij nog niet geloven dat het echt zijn auto was die vermoedelijk in brand is gestoken. ''Ik was meteen in trance. Ik zag rook uit de auto komen en zag brandweermannen blussen. Dat is een surrealistisch moment, je denkt niet dat het echt is. Het kwam niet aan. Ik vroeg daarna met mijn vrouw of we dichterbij de auto mochten komen en we begonnen tegelijk te shaken. Dan besef je dat het toch echt gebeurd is.''

'Er lagen kinderen naast te slapen'

En dan begint de autobrand ook te dalen bij Van Mastbergen. ''Het is een zware en bittere pil. Dat zo'n prachtexemplaar aan het uitroken is. Het verdriet en de woede is nu heel hoog. Ik ben er misselijk van. Je verwacht namelijk niet dat dit kan gebeuren en dan ook zeker niet dat het bij jezelf gebeurt. Het is slechts een auto, maar het had ook 10.000 keer erger kunnen zijn. Er liggen namelijk ook kleine kinderen in het huis naast de auto te slapen. De mensen die dit doen denken echt niet na. Hoe komt dit in vredesnaam in je botte hoofd op? Waarom wil je dit?''

Beloning voor gouden tip

De auto-eigenaar looft dan ook een beloning uit aan diegene die de gouden tip heeft richting de dader. Die oproep heeft hij ook gedeeld op zijn Facebook-pagina. ''Het is namelijk belangrijk dat diegene snel gepakt wordt. Dit gun je namelijk niemand, zelfs je ergste vijand niet.''

Hij krijgt in ieder geval veel steun van mensen die reageren op zijn Facebook-post. ''Dat is fijn om te zien, dat mensen in ons verdriet meedenken. Ik voel een klein beetje steun en dat is fijn. Maar ik zou graag de volgende mensen ook steunen. Ik hoop dat de dader snel gepakt wordt.''