'Ik word nu genaaid', supermarktbaas baalt van boete voor alcoholverkoop aan minderjarige

Supermarkteigenaar Jeroen Bruggers uit Winterswijk heeft een boete van 4.080 euro opgelegd gekregen waar hij het niet mee eens is. Een medewerkster heeft aan een minderjarige alcohol verkocht. "Er is een fout gemaakt, maar ik vind dat ik nu genaaid word", zei Bruggers maandagmorgen tijdens een zitting van de bezwarencommissie in Winterswijk.

Sinds 2012 is er in de twee supermarkten van Bruggers viermaal alcohol verkocht aan minderjarigen. De medewerkers krijgen een training voordat ze achter de kassa gaan zitten.

In het laatste geval heeft de betreffende medewerkster bij een zogenaamde mystery shopper vergeten naar de ID te vragen toen hij een fles drank kocht. "Het zijn mensen die fouten kunnen maken, ik heb gelukkig geen robots aan het werk", stelt Bruggers.

'Uw empathisch vermogen is nul'

De juridisch medewerkster van de gemeente Winterswijk vond dat de ondernemer wel degelijk iets te verwijten viel. "Er moet tegen het personeel gezegd worden: nog één keer zo'n fout en dan kom je op straat te staan! Ik ben benieuwd wat ze dan doen. Maar ik vraag me af of meneer Bruggers ze dat duidelijk maakt. Hij moet zeggen: dit accepteren wij niet."

Bruggers schudde meewarig het hoofd: "Weet u wel wat dit heeft gedaan met het betreffende meisje? Ze is een week over de toeren geweest, is geschorst en heeft een week geen salaris gehad. Juridisch heeft u gelijk, maar uw empathisch vermogen is nul."

'Je bereikt er niets mee'

De ondernemer stelde verder dat zo'n hoge geldboete helemaal niets brengt. "Je bereikt er niets mee. Geef me dan een taakstraf in de vorm van voorlichting op scholen. In het kader van preventie wil ik leerlingen uitleggen dat alcohol niet goed voor ze is."

De bezwarencommissie vond de onderbouwing voor de boete onvoldoende, want was de betreffende mystery shopper 'onmiskenbaar' jonger dan 18 jaar? Ook werd het aanbod van Bruggers aangehaald om naar scholen te gaan, waarbij het verminderen of schrappen van de boete geopperd werd. In combinatie met een extra waarschuwing.

Niet de enige overtreding

De juridisch medewerkster van de gemeente wees op het gevaar van precedentwerking. "De burgemeester vindt het voorstel van de reclamant ook sympathiek, maar het is niet de enige overtreding. Bovendien kan de burgemeester het mijns inziens niet uitleggen aan anderen die vergelijkbare boetes opgelegd hebben gekregen. Het gaat om het gelijkheidsbeginsel."

Bruggers moet nu afwachten wat de bezwarencommissie beslist en wees op de goede score van 'zijn' supermarktketen in het land met betrekking tot de alcoholcontroles. "Landelijk staan we in de top 10 en scoren we gemiddeld een 9,5. Maar in Winterswijk telt dat niet. Het is pure willekeur. We doen er alles aan om het te voorkomen, maar ik kan het niet beloven. Het is en blijft mensenwerk."