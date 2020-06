Nieuwe polikliniek in Elst gaat achter de schermen door

Na het bericht van een akkoord tussen gemeente Overbetuwe en ziekenhuis Rijnstate, februari dit jaar, werd het stil rond de te bouwen polikliniek in Elst. Achter de schermen is er echter heel hard gewerkt.

De gemeente wil het tempo hoog houden. Het voorontwerp was snel klaar, waardoor ook de inspraak en onderzoeken snel konden starten. Deze fase is inmiddels bijna afgerond.

Het gebouw wordt 3 lagen hoog, voorzien van ruime parkeermogelijkheden. De bedoeling is een moderne kliniek neer te zetten met nieuwe informatie- en communicatietechnieken. Waar spreekuren en kleine ingrepen kunnen plaatsvinden, waar veel ruimte is voor samenwerking met andere (eerstelijns) zorgverleners. Naar verwachting begint de bouw in mei 2021, de eerste cliënten kunnen twee jaar later in 2023 terecht.

De polikliniek, wordt gebouwd aan de Spoorlaan in Elst, naast het station, makkelijk te bereiken vanuit de Betuwe maar ook vanuit Arnhem-Zuid.

Het gebied rond het station en de toekomstige poli is ondertussen flink onder de loep genomen. Er is onder andere gekeken naar bereikbaarheid met openbaar vervoer. Welke routes rijden mensen die met de auto, of op de fiets komen. Hoe is het met verkeersdrukte en veiligheid? Zijn er gevolgen voor lokale ondernemers?

Alle uitkomsten hiervan worden momenteel verwerkt. Naar verwachting wordt begin augustus het ontwerpbestemmingsplan openbaar gemaakt, en voor zienswijzen aangeboden.

Door: Leideke Steur