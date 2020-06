Brummenaren willen eindelijk eens opknapbeurt na brand

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De zorgen voor een verdere vertraging van de plannen komen voort uit de presentatie van de Perspectiefnota, waaruit blijkt dat de gemeente Brummen er financieel heel slecht voor staat. "Het centrumplan blijft maar liggen en blijft maar doorsudderen. Het komt niet tot een uitvoering."

Speerpunt van het college

Het centrumplan Brummen is sinds 2018 één van de vijf speerpunten van het Brummens college. Leegstaand aanpakken, het Marktplein herinrichten, de verbinding naar Bronckhorst verbeteren en wonen in het dorp staan op de lijst met aandachtspunten, maar actie blijft tot op heden nog uit.

Tot grote ergernis van de dorpsraad, die wil dat er haast wordt gemaakt met de uitvoering van het plan waarover ze al jaren met de gemeente in gesprek is. "Vooral het Marktplein en de Ambachtsstraat zijn toe aan een opknapbeurt", vertelt Dick van Goor van de dorpsraad.

"Bang dat het dorp doodbloedt"

De gemeente wilde aanvankelijk begin 2020 een definitief ontwerp klaar hebben voor het centrum, zodat in 2020/2021 de werkzaamheden konden plaatsvinden. Door de brand op het Marktplein afgelopen najaar heeft de gemeenteraad besloten alles voorlopig stil te zetten.

Zonde, vindt Jan Willem de Jonge van de dorpsraad. ''We zijn bang dat doordat alle plannen nu lang blijven liggen, het dorp langzaam doodbloedt. We hadden hier de Blokker, maar die is er dus nu sinds de brand niet meer. Mensen gaan nu naar Zutphen, Dieren of Eerbeek. En als mensen eenmaal de loop hebben gevonden..."

Infrastructuur verbeteren

De dorpsraad zou graag zien dat de gemeente iets doet aan de infrastructuur van het centrum. "Zodat de winkels goed bereikbaar en aantrekkelijk zijn als massa bij elkaar." Maar ook kleine ingrepen zoals de bewegwijzering vernieuwen kan volgens de dorpsraad helpen om toeristen naar het centrum te lokken.

De bordjes die de toeristen nu de weg moeten wijzen, laten volgens Van Goor en De Jonge te wensen over. "Fietsers en wandelaars die nu van het station of van het pontje uit Bronckhorst komen worden niet via het Marktplein naar het centrum gestuurd, terwijl dat juist de plek is waar we ze willen hebben."

Eerst een ontwikkeling

Naar de bewegwijzering wil de wethouder Pouwel Inberg binnenkort gaan kijken, maar voor grote ingrepen wil hij wachten totdat er een plan is voor de brandlocatie. "Komt er bijvoorbeeld heel veel horeca, dan is de behoefte van groen en parkeren heel anders dan wanneer er bijvoorbeeld een grote winkel komt."

Pas daarna wil de gemeente nadenken over het aanpassen van de openbare ruimte. "Dat er 2020 al heel concreet iets gaat gebeuren, verwacht ik niet dat kansrijk is", vertelt Inberg. Volgens de wethouder is het wel zo dat het centrumplan nog steeds prioriteit heeft voor het college.

IJskast

Maar of prioriteit ook betekent dat er geld is voor de plannen of dat ze toch nog even in de ijskast blijven, dat wordt dit najaar duidelijk bij de presentatie van de gemeentebegroting. "Dat er helemaal geen geld meer zou zijn, dat kan ik me bijna niet voorstellen", aldus Inberg.

