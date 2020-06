Provincie op de vingers getikt over rapport bereikbaarheid Wageningen

Om de bereikbaarheid van Wageningen, en in het bijzonder de Wageningen Campus en het Business and Science Park, te verbeteren, wil de provincie de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aanpassen of een nieuwe weg aanleggen, de Campusroute. In een milieurapport zijn de milieugevolgen van beide opties onderzocht.

Ombouwen van busbaan ligt voor de hand

"Het rapport bevat veel en goed onderzoek", oordeelt de onafhankelijke adviescommissie. "Maar maakt niet duidelijk waarom het zich alleen richt op deze twee opties. De commissie vindt bijvoorbeeld het ombouwen van de busbaan ook voor de hand liggen en vraagt zij zich af of sommige afgevallen alternatieven met aanpassingen niet ook aan de eisen voldoen."

Er zijn verkeersopties afgevallen vanwege te hoge kosten. Maar de twee opties die nu op tafel liggen "hebben ook hoge kosten", stelt de commissie. De routes kosten tussen de 18 en 23 miljoen euro, de provincie heeft 14 miljoen beschikbaar. De gemeente Wageningen wil daarnaast ook miljoenen in het project investeren.

'Laat zien in welke mate de luchtkwaliteit beter of slechter wordt'

Naast een verantwoording voor het uitwerken van twee verkeersopties, vraagt de commissie ook aandacht voor de uitwerking van de milieu-effecten. Die is nu nog onvolledig.

"Met een verandering in verkeersstromen, verandert langs de wegen ook het geluid en de luchtkwaliteit. Laat in het milieueffectrapport zien waar en in welke mate het geluid en de luchtkwaliteit beter of slechter wordt", adviseert de commissie. "Ten slotte is het advies om aan te geven in hoeverre opties mogelijk zijn vanwege beschermde natuur."

Reactie provincie

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert het huidige milieurapport aan te vullen voordat over een optie besloten wordt. "We nemen dit advies, net als alle andere adviezen, mee bij de uiteindelijke keuze die Gedeputeerde Staten gaat maken na de zomer", reageert de woordvoerder van de provincie Gelderland.

