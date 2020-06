Arnhem blijft in de ban van autobranden

Er komt maar geen einde aan de reeks autobranden in Arnhem. In de nacht van zondag op maandag was het opnieuw raak. Dit keer aan de Limburgsingel. De politie gaat weer uit van brandstichting.

De brand in de wijk De Laar werd rond 4.00 uur ontdekt. Toen de brandweer arriveerde, stond de wagen volledig in lichterlaaie. Omdat er brandstof lekte was het vuur lastig te bestrijden.

Meterslang brandspoor

Volgens een correspondent ter plaatse was er een meterslang brandspoor te zien, wat erop zou duiden dat het voertuig van een afstandje is aangestoken. Een dag eerder ging er in Arnhem ook al een voertuig in vlammen op. Het ging toen om een motor in de Hovenierstraat.

Begin mei hield de politie de 39-jarige Arnhemmer aan die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen bij auto's, en niet veel later een 42-jarige Arnhemse. De politie sloot toen meer arrestaties niet uit.

Woensdag vroeg de politie in Bureau GLD aandacht voor de nog onopgeloste branden.

