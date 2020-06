Kasteel vertelt verhaal van verdwenen toren

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Kasteel Hernen. Het begon eeuwen geleden met een toren, die er nu niet meer staat. "Misschien dat het je niet eens opvalt als je zo aan komt lopen", zegt Marieke Knuijt. Ze is de conservator van kasteel Hernen.

Kasteelbeheerder Tatiana Klinkert ziet het maar al te vaak gebeuren bij bezoekers: "Pas als je erover vertelt zeggen mensen: heeft daar een toren gestaan? Nu je het zegt!"

Toch is het dus met die toren juist allemaal begonnen, weet conservator Knuijt. "En vandaar uit is het kasteel eigenlijk gegroeid in de eeuwen daarna."

Geschiedvervalsing

Het kwam er nooit van, maar zelfs een paar jaar geleden is nog flink debat gevoerd over herbouw van de toren. "Moet je iets weer terug halen wat ooit geweest is?", vat Tatiana Klinkert het twistpunt samen. "Dat is altijd de grote discussie."

Die discussie speelt al heel lang, vertelt Marieke Knuijt. "Door de eeuwen heen zie je wel dat de plannen er zijn om de toren weer te herbouwen." Klinkert vult aan: "Tijdens de restauratie hebben ze zelfs tekeningen gemaakt om de toren er weer bij te bouwen."

Maar niet dus. Geschiedvervalsing misschien en natuurlijk ook heel kostbaar. Op de zolder van het kasteel wordt nu de geschiedenis besproken van de verdwenen toren. Ingestort, zo luidt het verhaal.

"Maar exact weten we het eigenlijk niet", zegt Knuijt. "We weten niet precies hoe het gebeurd is." "Het is zelfs zo dat we niet eens weten welk jaar het gebeurd is", voegt de kasteelbeheerder daar aan toe.

Achteraf niet zo handig

Hoe heeft dat toch kunnen gebeuren? Een verdedigingstoren met muren van wel 3 meter dik die instort. Toen het bouwwerk zijn verdedigende functie verloor zijn de muren van binnenuit dunner gemaakt om meer woonruimte te creëren. Dat heeft vast de stevigheid van de enorme constructie niet geholpen.

"Achteraf gezien was dat misschien geen handige keuze", lacht de conservator. "Nee, het is niet zo heel handig, maar het is gebeurd', stelt kasteelbeheerder Klinkert nuchter vast. Knuijt: "Je hield nog steeds een dikke muur over hoor, van zo'n meter dik. Dus het was niet zo dat het gelijk een decorwandje was"

Hoe dan ook houden we er nu een mooi verhaal aan over. "Precies", zegt de kasteelbeheerder. "En dat verhaal willen we graag vertellen nu."