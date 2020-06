Zoekteam doet laatste poging om drenkeling te vinden in Rhederlaag

Wat doet het met de mensen van het politieteam nu er nog steeds geen spoor van de jongeman is gevonden? "De specialiste van de sonar ging met een kater naar huis, en ik ook", zegt teamchef Jaap Nijgh van het LTOZ.

Zie ook: Grote zoektocht naar jonge Duitse drenkeling gaat verder

Zaterdag is er de hele dag met sonarapparatuur gezocht naar het lichaam van de Duitser, nadat vrijdagavond duikers van de brandweer al bezig waren geweest. En ook zondag is er uitgebreid gezocht.

"Je denkt: we hebben de juiste plek. We zetten de sonar er in en meestal lukt het dan gewoon. Nu niet, en dat is gewoon balen. Ik weet hoe die familie er in zit, en als het mijn zoon zou zijn dan zette ik ook alles in wat er in te zetten is", benadrukt Nijgh.

Verwerking

Het team zet alles op alles om een vermist persoon terug bij de familie te brengen. "We weten dat als je dat doet de rouwverwerking op gang kan komen en dat je ook iets af kan sluiten. Daarom gaan we misschien zelfs door waar anderen al gestopt zouden zijn", legt de teamchef uit.

Bekijk de beelden van de zoekactie. De tekst gaat daaronder verder.

Het team heeft een convenant gesloten met de Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD) uit Urk. De vrijwilligers van die stichting hebben zondag samen met de politie in twee boten met dreggen systematisch de bodem van de plas afgezocht. Zonder resultaat.

Volgens Nijgh gaat het om een groot zoekgebied, omdat niet precies duidelijk is waar de drenkeling overboord is gegaan. Ook is de plas op sommige plekken 30 meter diep en is er veel beplanting. Dat maakt het zoeken lastig.

Zie ook: Lastige zoektocht naar jonge Duitse drenkeling vanwege diepteverschillen in het water

Best heftig

Na de zoektochten praat het LTOZ met elkaar. Wat ging er goed, wat kan beter de volgende keer. Maar er is ook aandacht voor wat het werk met de teamleden doet, vertelt de teamchef. "Er wordt ook altijd een melding gemaakt bij het Team Collegiale Opvang. Als het nodig is kunnen ze daar op terugvallen en worden ze na enkele weken gebeld om te vragen hoe het gaat", vertelt Nijgh.

Tekst gaat verder onder de foto.

Teamchef Jaap Nijgh van het LTOZ. Foto: Omroep Gelderland

"Je weet: het hoort bij je werk, dus je went er op een bepaalde manier aan. Maar er blijven natuurlijk altijd dingen in je systeem zitten. Het gaat niet in de koude kleren zitten zeg ik altijd maar. Het kan best heftig zijn."

Maandag laatste poging

Deze maandag wordt nog een laatste poging gedaan het lichaam te vinden. Er worden honden ingezet, die op boten rondgevaren worden op de plek waar de Duitser in het water zou zijn verdwenen. "De honden zijn getraind op de lucht die je afgeeft als je al een paar dagen in het water ligt. Ze geven een melding als ze ergens wat oppikken aan geur", legt Nijgh uit.

"Maar de recreatieplas is groot en als de honden hem ook niet kunnen vinden dan wordt het wel heel lastig. Dan hopen we maar dat hij alsnog later boven komt drijven. Het voelt gewoon niet lekker als we hem niet kunnen vinden, maar ook voor ons houdt het een keer op", aldus Nijgh.