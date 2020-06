'Moeder der daklozen' viert 75ste verjaardag in nieuw pand

Tonnie kijkt keurend rond. Ze schat in of er genoeg ruimte is voor haar 30 'dakloze jongens', zoals ze ze zelf noemt. Ze knikt goedkeurend: 'Dit is groot genoeg, ik ben blij. Toppie!'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Het pand aan de Beekstraat is voor de gelegenheid uitbundig versierd met slingers en ballonnen. Er is taart en zelfs de wethouder is er. Het wordt een echt verjaardagspartijtje, want Tonnie is 75 geworden. En dat wordt gevierd door genodigden en enkele daklozen. Tonnie geniet van de aandacht, zeker als er ook nog een 'Lang zal ze leven' wordt gezongen.

Iedere zondagmiddag open

Een nieuwe opvang is hard nodig, vindt de moeder der Arnhemse daklozen. Drie maanden geleden is het oude pand gesloten en is er gezocht naar een nieuwe opvang.

Na een verbouwing kan dit pand maximaal 30 daklozen opvangen. 'Dan gaan we iedere zondagmiddag open', belooft Tonnie.

Zie ook: Arnhemse daklozenopvang naar Beekstraat