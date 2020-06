Sekswerkers mogen weer: 'Bij ons geen mondkapjes of spatschermen'

Houd anderhalve meter afstand of gebruik een mondkapje als dat niet kan. Het is een plicht in het openbaar vervoer en een advies als je bijvoorbeeld zelf iemand een lift geeft in de auto. Maar hoe doen sekswerkers het dan?

Twintig dames willen weer werken

Bij Club de Villa in Beekbergen van Kerstin en Eric Witten werken twintig dames. Die willen graag de draad weer oppakken. Bij de bar van de club zal de anderhalvemeterregel in acht worden genomen, maar in de luxe slaapkamers niet, zegt Kerstin. 'Wij werken met vertrouwen en hebben gewoon seks met condoom. Dat is de enige bescherming die wij gebruiken, maar geen mondkapjes en geen spatschermen. Dat gaat niet in deze branche. Wij hebben gewoon intimiteit.'

Al weken voeren Kerstin en haar Eric gesprekken met de GGD en de zedenpolitie over heropening. ‘Ik ben heel blij dat 1 juli eraan komt, want in de afgelopen maanden was er echt veel ellende in de bossen en op parkeerplaatsen. Sekswerkers kwamen niet in aanmerking voor een uitkering en werden dus gedwongen achter de schermen dingen te doen die niet veilig zijn.'

Vragenrondje voor klanten

Volgens Eric moeten klanten wel op een vragenrondje rekenen als zij vanaf komende woensdag parkeren voor de luxe villa waar de club gevestigd is. 'Ze komen binnen en dan wordt eerst gevraagd naar hun actuele gezondheid. Wellicht of zij koorts hebben of niet lekker zijn. Maar dat is bij ons eigenlijk een beetje overdreven is want als jij je niet lekker voelt heb je er eigenlijk ook geen zin in.'

Maar mocht iemand niet fit zijn, gaat het feest in Beekbergen niet door.

Beter onder toezicht

In de seksclub zal het dus zijn alsof corona nooit bestaan heeft. Dat sekswerkers weer als vanouds hun werk mogen doen, gebeurt met goedkeuring van het kabinet en van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert. Een verbod betekende immers niet dat er niet meer geprostitueerd werd en dan kan je dat maar beter onder goed toezicht doen, is de overweging.