'Ik hou van je', het kwam niet binnen in gitzwarte periode

Klaas Drupsteen heeft in het Omroep Gelderland-programma 'In mijn hart' persoonlijke gesprekken met mensen. Het gaat over liefde, verdriet, geluk, herinneringen en het leven. Het zijn spontane gesprekken. Klaas kwam deze week twee vrienden tegen in Ooij. Het oog van Klaas viel op de tatoeage van de man. Een tatoeage op zijn arm.

De tatoeage is op de plek gezet waar de man zich heeft gesneden. 'Soms zit je niet lekker in je hoofd.'

De vrouw, een goede vriendin, haalt herinneringen op aan die tijd, ongeveer een jaar geleden toen hij depressief was. 'Hij had toen heel weinig emotie, was heel vlak. Dit is hoe hij normaal gesproken is. Hij lacht heel veel en is blij. En hij vertelt veel uit zichzelf. Maar toen, er kwam eigenlijk niets uit.'

'Ik heb zelfs een keer gezegd Ik hou van je, maar dat kwam ook niet echt binnen.'

'Er is heel weinig wat in die tijd indruk op mij heeft gemaakt', erkent de man. 'Ik kan me jouw opmerking niet eens heugen.'

Die donkere periode speelde zich een jaar geleden af. De tatoeage is net nieuw, een bloem op de plek waar de littekens te zien zijn. 'Ik heb hem sinds een paar weken. Die periode is nu weer een beetje afgesloten en ik voel me weer beter. Deze tatoeage is wel een mooi einde daaraan.'

Toch is er het risico dat die donkere gedachten terug komen. 'En de truc is nu om te zorgen dat het dan niet zo heftig wordt. Dat je er op tijd bij bent en dat ik er mee om weet te gaan.'

Denk je aan zelfmoord na het zien van dit fragment? Praat erover, bel 0900-0113 of chat via www.113.nl.