Lastige zoektocht naar jonge Duitse drenkeling vanwege diepteverschillen in het water

'De brandweer heeft gezocht met duikers, waarna wij kwamen zoeken met sonarapparatuur', vertelt woordvoerder Dennis Janus van de Landelijke Eenheid van de politie waar het LTOZ onder valt.

Diepteverschil, beplanting, verschillende lezingen

'Maar het is behoorlijk diep, op sommige plekken 30 meter, er zijn diepteverschillen en er is ook veel beplanting. Op de sonar zien we steeds niks. Daarom zoeken we nu ook verder door middel van dreggen. Dat is het specialisme van het dregteam van de Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD) uit Urk.'

'Wat het verder moeilijk maakt is dat het best een groot gebied is waar we zoeken. We hebben verschillende verklaringen van waar de persoon overboord zou zijn gegaan.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Niet gelukt

Het team wil dolgraag uitsluitsel geven aan betrokkenen, schetst Janus. 'De zoekers zijn echt wel gefrustreerd naar huis gegaan omdat het nog niet gelukt is om hem te vinden. Je weet dat er achterblijvers zijn die duidelijkheid willen.'

Mensen die vandaag in het gebied zijn, worden gevraagd extra alert te zijn als ze iets zien in het water.

Zie ook: Grote zoektocht naar jonge Duitse drenkeling gaat verder