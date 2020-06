Het gaat maar door: de ene na de andere brandstichting in Arnhemse wijk

Ondanks de aanhouding van een Arnhemse man (39) en vrouw (42) in mei is de geplaagde Arnhemse wijk Klarendal zaterdag op zondag opnieuw getroffen door een voertuigbrand. Dit keer een motor in de Hovenierstraat.

Vorig weekend en in de week daarvoor gingen ook twee voertuigen in dat Klarendalse buurtje in vlammen op. Vorig weekend een auto in de Hovenierstraat en in de voorafgaande week een invalidenbusje van een Friese hotelgast in de daaraan parallel gelegen Koolstraat die hotelgasten in het aangrenzende pleintje opschrikte.

Aanhoudende reeks autobranden

Arnhem wordt al maandenlang geteisterd door een aanhoudende serie autobranden. In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april brandden in een uur tijd zes auto's af, gevolgd door vele andere voertuigen in de dagen erna: in totaal zeventien in één week op verschillende plekken, soms op verschillende plekken in korte tijd.

Begin mei hield de politie de 39-jarige Arnhemmer aan die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen bij auto's, en niet veel later de 42-jarige Arnhemse. De politie sloot toen nog meer arrestaties niet uit.

Woensdag vroeg de politie in Bureau GLD aandacht voor de nog onopgeloste branden.

