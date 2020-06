'Bloemenmeisje' uit Nijmegen gaat nu in Groningen demonstreren tegen coronaregels

Wendy Kroeze uit Nijmegen, beter bekend als het bloemenmeisje, gaat zondag demonstreren in Groningen. Dat doet ze omdat een nieuwe demonstratie in Den Haag is verboden.

Kroeze werd bekend door de uit de hand gelopen demonstratie van de groep Viruswaanzin tegen coronamaatregelen in de Hofstad. Ze had twee bosjes bloemen gekocht omdat ze 'een teken van liefde en verbinding' wilde geven, maar kwam vorige week oog in oog te staan met de ME. Dat werd gefotografeerd en zo werd Kroeze een bijna een bekende Nederlander.

Het oorspronkelijke plan was om opnieuw met Viruswaanzin te demonstreren in Den Haag, maar die demonstratie werd door de rechter en de Haagse burgemeester verboden. Tot grote teleurstelling van Kroeze. 'Dat is natuurlijk een schande voor de democratie. Onvoorstelbaar dat we daar niet mogen demonstreren', stelt zij.

Maar er is nu dus een oplossing gevonden, zegt Kroeze. 'Veel mensen van Viruswaanzin gaan nu zondag in Groningen demonstreren. Dit is op eigen titel, Viruswaanzin heeft hier niet toe opgeroepen', zegt de Nijmeegse.

De zogenoemde 'Vrijheidsdemonstratie' wordt met toestemming van de burgemeester van Groningen gehouden.

Geen 1,5 meter afstand

En dat betekent dat er flink wat mensen morgen in Groningen hutje mutje op elkaar zullen staan. 'Zonder mondkapje en zonder 1,5 meter. Wij willen bewijzen dat dat gewoon kan. Als over twee weken er nog steeds zo weinig besmettingen zijn bijgekomen, dan is dit toch het bewijs dat je geen 1,5 meter afstand hoeft te houden in de buitenlucht. Heel Nederland zal het daarna wel met ons eens zijn', zo stelt Kroeze.

De Nijmeegse benadrukt dat het een vredig protest moet worden. Niet met rellen zoals in Den Haag. 'We willen laten zien dat wij vredig kunnen demonstreren. Het doel is om meer vrijheden te krijgen. En wij zullen die slag slaan door te laten zien dat we vreedzaam kunnen demonstreren.'