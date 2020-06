Geef inbrekers en vandalen geen kans

Het is ook fijn als iemand een oogje in het zeil houdt. Inbrekers en vandalen slaan namelijk juist in de zomerperiode hun slag. Ook in Woudenberg. De laatste weken kreeg de politie alweer meer meldingen over (poging tot) inbraken. Ook kwam er een aantal meldingen binnen over ingegooide ruiten.

Daarom willen de politie en de gemeente Woudenberg inwoners een handje helpen bij het veilig achterlaten van hun woning. Om inbraken en vernielingen te voorkomen is het voor inwoners mogelijk een zogenaamde Mobeye in hun huis te laten plaatsen. Wanneer ongewenst bezoek zich aankondigt stuurt de Mobeye een melding naar de politie waardoor zij snel in actie kunnen komen. Hoewel het geen garantie geeft is de kans dat een inbreker of vandaal hierdoor gepakt wordt veel groter.

Meer informatie over het plaatsen van een Mobeye

Inwoners die meer informatie willen over het plaatsen van een Mobeye kunnen contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900 - 8844. Er gelden wel enkele voorwaarden voor het plaatsen van een Mobeye.

Andere maatregelen om een woning veilig achter te laten

Inwoners kunnen verschillende maatregelen nemen om hun woning veilig achter te laten in de vakantieperiode. Goed hang- en sluitwerk en het sluiten van deuren en ramen is belangrijk, maar ook voldoende verlichting en het (laten) opruimen van post is aan te raden. De politie geeft op www.politiekeurmerk.nl allerlei tips om inbraken te voorkomen.