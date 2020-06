Rood, oranje of groen? Speciale kaart laat zien hoe druk het is

Een van de recreatieondernemers die zich aangemeld heeft om met de monitor mee te doen is Maaike Kool, manager van Kasteel Doornenburg. 'Je kunt gewoon samenwerken om zo goed mogelijk bezoekersstromen te spreiden, want het zou zonde zijn als ze er bij het ene kasteel met de benen uithangen en het andere kasteel niets te doen heeft'.

Kool is hoopvol dat mensen bij het bepalen waar ze naar toe gaan eerst de monitor raadplegen.

Stoplicht

Van ondernemers die meedoen wordt gevraagd minstens drie keer per dag op een website aan te geven hoe druk het bij hen is. Op de website staan drie gekleurde cirkels.

'Rustig is een groen bolletje, gemiddeld is een geel bolletje en druk is een rood bolletje', legt Kool uit. 'Het is één druk op de knop, meer is het niet. Ik hoef geen exacte aantallen door te geven, het is puur kiezen uit drie kleuren'.

Coronacrisis

De druktemonitor is bedacht door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Deze marketingorganisatie was al bezig met een systeem op te zetten voor een andere verspreiding van toeristen in Gelderland. Door de coronacrisis is de monitor nu versneld ontwikkeld. Directeur Herre Dijkema: 'Het zou mooi zijn als mensen ook andere dingen leren ontdekken dan alleen de bekende plekken. Als dat ook nog een keer betekent dat mensen zich wat makkelijker kunnen verspreiden over de verschillende plekken in de provincie dan lijkt me dat mooi meegenomen.'

De provincie Gelderland stopt 50 duizend euro in de druktemonitor. 'Juist in deze tijd is het voor mensen belangrijk om te weten waar ze veilig naar toe kunnen', aldus gedeputeerde Peter van 't Hoog.

Maandag online

De monitor is vanaf maandagmiddag online te raadplegen, ook via de website van Omroep Gelderland. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en de provincie zien graag dat anderen ook de druktemonitor overnemen en die op de homepage van hun eigen website zetten.

