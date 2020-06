Omwonenden willen geen zagende en slijpende kunstenaars op hun trapveldje

Bewoners zeggen het veldje voor allerlei buurtactiviteiten te gebruiken en hadden raadsleden uitgenodigd om hun bezwaren kenbaar te maken. Wethouder Cathelijne Bouwkamp zelf was er niet, maar verschillende politieke partijen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de verontruste bewoners om te komen kijken.

Hun struinveldje waar tal van organisaties gebruik van maken, dreigt te verdwijnen als de plannen doorgaan. Al jaren wordt er een vaste plek gezocht voor het kunstenaarscollectief KW37. Maar de buurt is bang voor geluidsoverlast van zagende en slijpende kunstenaars.

De raadsleden die op de uitnodiging waren afgekomen toonden zich begripvol voor de grieven van de omwonenden. Maar zij wezen erop dat het aan de wethouder is om met een voorstel te komen, waar de gemeenteraad een beslissing over kan nemen.

'Onbekend maakt onbemind'

De kunstenaars, die nu nog in Arnhem-Noord een tijdelijk onderkomen hebben, wachten die beslissing in spanning af. Ze hopen dat ze met de bezwaarmakende bewoners in overleg kunnen om zich te presenteren. 'Onbekend maakt onbemind', zegt kunstenares Dijanne van Engelen. 'Dat komen we wel vaker tegen, maar als we dan vertellen wat we doen en hoe we het doen, dan komen we altijd samen. Wij krijgen juist heel veel positieve reacties van mensen die het fijn vinden dat we misschien in hun buurt komen wonen.'

Het is nog niet bekend wanneer de wethouder het voorstel naar de gemeenteraad stuurt. In ieder geval gaat ze komende week met de omwonenden praten.

