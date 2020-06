Agenten uitgescholden na ongeluk met paardentrailer: 'Kutwijf, mongool'

De agenten kwamen ter plaatse op de A28 omdat er een ongeluk was gebeurd waarbij een paardentrailer geschaard was. Eén van de twee paarden raakte daarbij zwaargewond.

'Om de snelweg vrij te maken verplaatsen wij met alle betrokkenen naar een grasveld naast de afrit. Omdat het paard ernstig gewond is, moet er snel een veearts ter plaatse komen. Om een veilige werkplek te creëren voor de arts, andere betrokkenen en onszelf besluiten we de weg even af te sluiten en toen ging het fout', schrijven de agenten.

'Onbegrijpelijk'

Vervolgens wilden allerlei mensen langs de afzetting rijden. 'Mijn collega en ik vertellen dat dit even niet kan en dan is het blijkbaar normaal dat je ons dan gaat uitschelden en beledigen. Kutwijf, kutpipo, mongool: een kleine greep van de woorden die we naar ons hoofd geslingerd kregen. Tot twee keer toe zijn we ook bijna uit onze schoenen gereden omdat mensen onze instructies niet opvolgen, onbegrijpelijk.'

'Laat ons ons werk doen'

De agenten vragen dan ook om begrip van anderen. 'Wij zijn daar om hulp te verlenen. Laat ons ons werk doen en accepteer dat het soms even anders gaat dan je gepland had. Een beetje begrip en medewerking is niet te veel gevraagd, toch?'