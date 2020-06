Voortvluchtige Hongaar opgepakt in Zevenaar, hij moet nog 12,5 jaar de cel in

In Zevenaar is vrijdag een voortvluchtige Hongaar opgepakt. Hij moet in zijn land nog 12,5 jaar cel uitzitten, meldt de politie zaterdag.

De Hongaarse man met onbekende leeftijd is veroordeeld wegens handel in verdovende middelen. Hongarije had verzocht naar hem uit te kijken.

Twee aanhoudingen

De aanhouding werd gedaan door het zogenaamde Fugitive Active Search Team (FastNL) van de Dienst Landelijke Recherche, samen met de politie-eenheid Oost-Nederland.

Het FastNL-team hield met een politiedienst voor speciale interventies ook een 39-jarige Pool aan in Den Haag, op verzoek van zijn land. De man is in Polen veroordeeld wegens poging tot moord of doodslag en moet nog 5,5 jaar zitten. Hij verbleef in Nederland onder een valse identiteit.

FASTNL hoort bij een samenwerkingsverband van 28 Europese lidstaten en een aantal partner landen en organisaties buiten de Europese unie: het European Network Fugitive Active Search Team (ENFAST).