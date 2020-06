Hendrik Fockens (95) was één van de vier veteranen in de Ridderzaal

Fockens vocht als commando in voormalig Nederlands-Indië en zag veel collega's sneuvelen. 'Ik heb de afgelopen jaren nog met collega's op Veteranendag rondgelopen. Nu niet meer', vertelt de veteraam.

Vandaag is hij vanwege de coronamaatregelen een van de enigen die aanwezig mag zijn bij de ceremonie in Den Haag. Fockens is één van de weinigen van zijn leeftijd is die kan vertellen over Nederlands-Indië.

'We waren daar met 300 man. En daarvan zijn er 65 gesneuveld. Of ik er nog vaak aan denk? Het komt af en toe op, hè. Het doet geen pijn om eraan te denken. Maar door alle gebeurtenissen van toen word je wel een ander mens. Als je er nu aan denkt moet je oppassen dat je niet snel woedend wordt', zo stelt de 95-jarige veteraan.

Niet praten over emoties

Hendrik Fockens praat moeilijk over emoties. 'Hij kan uitleggen wat er allemaal is gebeurd, maar over gevoel praten lukt bijna niet', zo weet ook dochter Astrid. 'Wanneer dat gevoel wel boven zou komen, gaat er een beerput open. Ik denk dat het dan heel heftig wordt.'

Maar praten is wel belangrijk, vindt zij. Helemaal tijdens deze Veteranendag. 'Voor de veteranen is het normaal dat zij praten over het verleden, zij hebben vaak aan een paar woorden genoeg. Maar buitenstaanders kunnen niet bevatten wat daar is gebeurd. Zo'n Veteranendag is belangrijk naar buiten toe. Mensen moeten weten dat we de vrijheid niet zomaar gratis hebben gekregen, dat het mensenlevens heeft gekost en dat de herinneringen nog altijd invloed hebben op mensenlevens.'

Het leger zorgt voor verbinding

Daarnaast zorgt zo'n dag in deze tijd voor verbinding, zegt Astrid. 'Als we de verbondenheid zoeken in deze tijd, dan is het leger daar bij uitstek geschikt voor. Daar werken mensen samen van allerlei culturen, maar ze vechten voor een doel: de vrijheid. Die mensen mogen geëerd worden.'

Veteranen krijgen schone auto

En dat eren gebeurt in kleine vorm vandaag ook bij de autowasstraat in Heteren. Daar mogen namelijk alle veteranen vandaag gratis hun auto laten wassen. Waarom dat is? Dat zie je in deze video: