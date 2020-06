Arnhemse bakker bakt nog één keer nostalgisch brood, speciaal voor Dick (76)

Van Asperen groeide op in de Arnhemse wijk Monnikenhuizen. 'We hadden het niet breed. Mijn vader had tuberculose en was afhankelijk van de invaliditeitswet sociale zaken. We waren dus arm, maar wilden een keer in de week lekker eten. En dan ging ik naar bakker Hilvers om voor 31 cent challe brood te kopen. De rest van de week aten we regeringsbrood. Dat was een stuk goedkoper.'

Regeringsbrood was brood dat Nederlandse bakker verplicht waren te bakken. Er zaten voor inlandse tarwesoorten en toevoegingen als aardappelmeel, roggemeel of peulvruchtenmeel in. De ingrediënten waren voorgeschreven door de regering. Het brood werd voor het eerst in 1916 gebakken. Toen waren grondstoffen vanwege de Eerste Wereldoorlog schaars. Regeringsbrood bleef tot in de jaren vijftig een begrip.

Toen het familiebedrijf Hilvers langskwam op TV Gelderland, moest Van Asperen denken aan het lekkere challe brood en liep hem het water in de mond. Hij belde de Arnhemse bakkerij om naar het recept te vragen. Nadat hij zijn herinneringen had gedeeld, kreeg hij vrijdag bericht. André Hilvers, de kleinzoon van de bakker waar Dick een keer in de week het bijzondere brood haalde, had speciaal voor hem challe brood gebakken.

De tekst gaat verder onder de foto:

Vers uit de oven. Foto: Dick van Asperen

En dat was nog een hele klus, want Hilvers bakt al jaren geen challe brood meer. Sterker: André had het tot gisteren nog nooit gebakken en moest het recept opzoeken in het receptenboekje van zijn opa.

'Als een taartje'

Zaterdagochtend heeft Dick, die tegenwoordig in Druten woont, het brood opgehaald. 'De smaak bracht mij vanochtend weer 65 jaar terug. Het lekkere voor mij aan het brood is het verhaal dat erbij zit. Want het eten van challe brood was voor ons een feestje, gelijk het eten van een taartje. En vanochtend proefde het weer als dat taartje.'

Zie ook: Familie Hilvers bakt al 70 jaar brood: 'We vinden het belangrijk om te delen'