Er komt door corona veel minder geld binnen voor kindervakanties

Met donateurs en sponsoren in zwaar weer en sponsoracties die worden afgelast, lopen goede doelen landelijk gezien dit jaar naar verwachting tientallen miljoenen mis. Dat ondervinden ook Gelderse goede doelen. Zoals Biovakantieoord, dat het vooral moet hebben van bioscoopbezoekers, en Stichting Sail Kids in Tiel.

'Ja, we merken het heel goed', stelt directeur Frans Wientjes van stichting Bio Kinderrevalidatie in Arnhem. 'Wij dichten normaal gesproken met giften en donaties het gat tussen de exploitatiekosten van ons aangepaste vakantiepark en wat gezinnen betalen om hier op vakantie te kunnen. Elk jaar hebben we daarvoor ongeveer 1,2 miljoen euro aan donaties nodig en nu is dat al 250.000 euro minder dan normaal.'

1750 gezinsvakanties

De stichting maakt jaarlijks 1750 gezinsvakanties mogelijk en betaalbaar, voor gezinnen met kinderen die aan bed of rolstoel gebonden zijn en veel hulp nodig hebben. Er zijn 17 huisjes met alle benodigde aanpassingen, een aangepast zwembad, bioscoop, een manege en 15 hectare speelbos met speciale toestellen.

Doneerknop bioscoopkaartje

'Onze stichting is opgericht door de Bioscoopbond. Bioscopen van Vue, Pathe en Kinepolis hebben in hun kaartjessysteem een doneerknop voor ons goede doel. En ook vertonen ze kosteloos onze spotjes aan bioscooppubliek. Maar er was natuurlijk geen bioscoopbezoek mogelijk', schetst Wientjes.

'Sowieso heroriënteren veel mensen zich op wat de coronacrisis voor hun eigen portemonnee betekent.' Het park heeft overigens tijdens de lockdown ook aangeboden de huisjes beschikbaar te stellen voor opvang van patiënten uit ziekenhuizen in coronatijd.

Zeiltochten zieke kinderen

Ook voor Stichting Sailing Kids uit Tiel heeft het coronavirus veel impact. De stichting organiseert zeilreizen met groepen kinderen die ernstig ziek zijn of ziek zijn geweest, om met lotgenootjes de zinnen te verzetten. Ze varen op Hollandse wateren zoals het Wad en IJsselmeer, maar ook naar Denemarken.

Secretaris Ludo Kwak: 'We maken ons zorgen om inkomsten, normaal zo'n 100.000 euro per jaar, maar nu al 50.000 euro minder. We organiseerden elk jaar zo'n 10 tot 12 grote tochten op schepen van de Hollandse vloot, naast tientallen weekendtrips. Maar het is ook de vraag of de schippers van de schepen die wij huren het volhouden nu al hun tochten tijdens de lockdown afgezegd waren. Veel zullen er failliet gaan.'