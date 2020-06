Een dak vol zonnepanelen in de Achterhoek, en daar blijft het niet bij

Onlangs werd de concept Regionale Energiestrategie (RES) voor de acht Achterhoekse gemeenten gepresenteerd. Volgens Benninga moet er in de regio op detailniveau nog veel gebeuren, maar is de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn realistisch. 'Ik ben superpositief over de ambitie die de Achterhoek heeft neergelegd', zegt hij.

De regio was er volgens Benninga al vroeg bij met uitvoeringsagenda’s en heeft het voordeel van de aanwezigheid van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM). Maar de energietransitie gaat niet vanzelf, stelt hij. 'De maatregelen om energieneutraal te worden worden vaak vooruitgeschoven. Het commitment dat de Achterhoek nu in haar RES heeft staan is hard. Het proces om draagvlak te creëren komt nu op gang en daar zijn veel partijen bij betrokken. Maar de kans van slagen acht ik groot.'

Daken vol leggen met zonnepanelen

De Achterhoek denkt binnen tien jaar 1,35 Terrawattuur (TWh) te gaan opwekken. 1 TWh staat gelijk aan ongeveer 30 windmolens en 400 hectare aan zonneparken.

Er wordt nu met name ingezet op de ontwikkeling van zonne-energie. Het grote zonnedak met 800 panelen dat vrijdag in Winterswijk werd geopend door gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland is daar een voorbeeld van.

'Gelderland moet energieneutraal worden', zegt Van der Meer. 'Dat moet én dat kan. Het is wel een flinke klus die we als overheid niet alleen kunnen realiseren. Bedrijven, organisaties én inwoners moeten daarin voortvarend handelen. Door de bedrijfsdaken daar waar dat kan vol te leggen met zonnesystemen kunnen we een grote sprong voorwaarts maken.'

'Meer inzetten op windenergie'

Zonne-energie is de afgelopen jaren in populariteit gestegen, maar zorgt ook voor de nodige uitdagingen. Volgens Benninga zitten die met name aan de financiële kant. 'Op het moment dat de zon schijnt heb je veel aanbod. Dat drukt de prijs, waardoor projecten moeilijker financierbaar worden', zegt hij. 'Een andere uitdaging is de balans. We moeten meer inzetten op windenergie, waarbij we de ontwikkeling van zonne-energie zeker niet af moeten remmen.'

Maar niet iedereen staat te springen om meer windenergie, vanwege de impact op het landschap. Dat bleek onlangs nog bij een protest van inwoners in Neede tegen de komst van vijf grote windmolens.

Om die balans te creëren is het volgens Benninga belangrijk om als gemeente met inwoners in gesprek te gaan. 'Je moet uitleggen waarom een mix van energie belangrijk is. Als je bij een zonnepark al één windturbine zet, dan verdrievoudig je de opbrengst.'

Leiderschap tonen

Daarnaast kan een gemeente volgens Benninga ook leiderschap tonen door doelgebieden voor windmolens of zonneparken aan te wijzen. 'Je creëert dan tegenstand bij inwoners, maar op die manier kun je ook met mensen in gesprek en wellicht kan je tot een afspraak komen voor compensatie.'

Over een jaar moet de definitieve Regionale Energiestrategie voor de Achterhoek er liggen. Het komende jaar wordt gebruikt voor overleg met boerenorganisaties, het bedrijfsleven en energie coöperaties.