Bewerkte varkensmest moet boeren helpen in tijden van droogte

De regio zet vooral in op slim werken, circulair ondernemen en landbouwinnovatie. Eén van die projecten speelt zich af in Haarlo. Daar wordt gekeken of een bodemverbeteraar kan helpen om water langer vast te houden, zodat boeren er in tijden van droogte minder snel in de problemen komen.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Spons op het boerenland

De bodemverbeteraar wordt gemaakt van varkensmest. Die mest komt van varkensboeren uit de regio. In de Groene Minerale Centrale bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum wordt die mest bewerkt. "Uiteindelijk wordt het product een soort van spons", vertelt Arjan Prinsen van Groot Zevert. "In de wintermaanden als het regent moet de bodem door dit product meer water vasthouden dan nu het geval is. In tijden van droogte hebben we dan langer water."

Tekst gaat verder onder de foto.

De bodemverbeteraar wordt uitgereden over een proefveld in Haarlo. Foto: Omroep Gelderland

Meten is weten

Logisch, maar werkt het ook echt? Dat is de vraag en daarom wordt er de komende vier jaar onderzoek gedaan op proefvelden in Haarlo en Hengelo. De bodemverbeteraar is recent op het land uitgestrooid. Om te weten wat er gebeurt wordt er continu gemeten. De broers Franklin en Roland Stump voeren het onderzoek uit. Beiden hebben een bedrijf. De één maakt en ontwikkelt de apparatuur die nodig is en de ander verwerkt het.

"In de grond liggen vier sensoren en die meten op twee dieptes onder andere de bodemvochtigheid en het aantal mineralen", vertelt Franklin. "De data komt direct bij ons binnen zodat we kunnen zien wat er aan de hand is."

Toekomstbestendige landbouwsector

De proef is onderdeel van een veel groter project om de landbouw in de Achterhoek toekomstbestendig te maken. "Het hele grote plan waar we mee bezig zijn is de mineralenkringloop in de Achterhoek te sluiten. Een groot onderdeel daarvan is ook dat we mineralen terugwinnen uit overschotten mest en daarmee het kunstmest in de Achterhoek stoppen", zegt Hayo Canter Cremers van Coördinator Stichting Biomassa.

Boeren willen hier volgens hem graag aan meedoen. "Iedere boer die ik spreek ziet dat we iets moeten doen." Om de projecten van de grond te krijgen, is een aanvraag gedaan op de Regio Deal. In totaal kost dit project 3,8 miljoen en wij ontvangen ongeveer 1,8 miljoen euro uit die Regio Deal.

Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Vorig jaar kreeg de Achterhoek 20 miljoen euro vanuit het Rijk. Spelregel van de regiodeal is dat er evenzoveel geld vanuit de regio uitgegeven wordt. Dat betekent dat er in totaal 40 miljoen euro beschikbaar is om de streek aantrekkelijk te houden voor haar bewoners. De Achterhoek Board beslist welke projecten geld krijgen. Inmiddels hebben dertig projecten geld gekregen en de mogelijkheid om geld aan te vragen is er nog steeds.

Kracht van regio verder uitbouwen

Marijke van Haaren is wethouder in de gemeente Berkelland en maakt deel uit van De Achterhoek Board: "Wat we met name doen met het geld is het besteden aan onderzoeken en wat mooi is is dat de Wageningen Universiteit hierbij betrokken is voor de wetenschappelijke onderbouwing."

Vandaag heeft ze op locatie in Haarlo uitleg gekregen: "Ik ben er trots op dat we hier in de regio een fabriek hebben die producten maakt die de bodem verbeteren."

Tekst gaat verder onder de foto.

Als lid van de Achterhoek Board krijgt ze tal van projecten te zien die aanspraak willen maken op het geld uit de Regio Deal. "We kijken naar waar de kracht van de Achterhoek ligt en hoe we dat verder kunnen uitbouwen." Belangrijk is dus de agrarische sector. Maar ook de maakindustrie staat bijvoorbeeld hoog op de agenda.

Nu de bodemverbeteraar is uitgestrooid over het land en het graszaad is gezaaid, is het afwachten. "Ik woon in de buurt en rij wel vaak even langs om te kijken wat er gebeurt", lacht Arjan Prinsen. "Zeker nu met die droogte hoop ik dat we met dit product iets kunnen."