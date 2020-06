Een hele tas vol piepers, en dat voor een prikkie

Op de parkeerplaats naast een grote supermarkt in Wageningen ligt zaterdagochtend een berg van 9000 kilo aardappelen. Iedereen kan een stukje 'berg' reserveren via de app Too Good To Go. Voor 4,50 euro mag je een shopper vol scheppen met piepers. En het zijn flinke aardappelen, vooral geschikt om friet van te maken.

Voor een prikkie

De actie in Wageningen is bedacht naar aanleiding van de succesvolle actie in Amsterdam, twee weken geleden. 'Daar kwamen toen zoveel mensen op af, dat wij dachten, dat willen en kunnen we in Wageningen ook', zegt initiatiefnemer Katinka Blom van Slow Food Youth Network, een platform voor duurzame jongeren.

Met behulp van een boel vrijwilligers, hekken en rood lint is de parkeerplaats 'coronaproof' gemaakt en kunnen kopers om de beurt een grote tas vullen. De aardappelen komen van een boer in Dronten die door de coronacrisis een groot deel van zijn oogst niet kwijt kan.

'Wij willen niet dat er goede aardappels worden gebruikt als veevoer of worden verbrand in een biomassacentrale, dat is voedselverspilling', zegt Katinka Blom. 'En met deze actie steun je de boer én je hebt voor een prikkie een boel aardappelen.' Ruim 200 mensen hebben vooraf al een zak gereserveerd.

In de frituurpan

Ook in Wageningen is er animo genoeg. 'We bestellen heel vaak wat via de Too Good To Go-app', vertelt Maarten van Osch, terwijl hij zijn tas vol schept met piepers. 'Prima eten en het zou zonde zijn als dit allemaal weggegooid zou worden'.

En wat staat er vanavond op het menu? 'Ja aardappelen, hè. Heerlijk, in de frituurpan denk ik.'

