Er wordt steeds vaker ingebroken in schuurtjes, garages en opslagboxen

In deze coronatijd is het aantal woninginbraken sterk afgenomen. Maar wat blijkt? Inbrekers richten hun pijlen steeds vaker op schuurtjes, garages en opslagboxen. De politie registreerde in mei het hoogste aantal garage- en schuurinbraken in drie jaar tijd, zo meldt LocalFocus.

In onze provincie slaan de inbrekers vooral toe in de gemeenten Culemborg, West-Betuwe en Maasdriel.

Hoewel landelijk gezien het aantal schuurinbraken dus hard is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, valt dat in onze provincie wel mee. Waar er in mei dit jaar 123 inbraken in schuren of garages waren, waren dat er tot zo'n 50 minder dan vorig jaar in die maand.

Bekijk hier de opvallende cijfers.

Maar in de gemeenten Culemborg, West-Betuwe en Maasdriel zijn de inbrekers juist actiever geworden. In Culemborg waren in de eerste vijf maanden van dit jaar 16 inbraken, dat waren er vorig jaar vijf. In West-Betuwe verdrievoudigde het aantal van 13 inbraken naar 34 dit jaar. En in Maasdriel waren er dit jaar al 19 inbraken, vorig jaar waren dat er maar zes in de eerste vijf maanden.

Bekijk hier hoe het zit met het aantal inbraken in garages en schuren in jouw gemeente: