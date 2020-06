'Teken zijn er al sinds de dino's, ze horen erbij'

In deze 'week van de teek' is er veel aandacht voor het kleine beestje dat grote gevolgen kan hebben. De teek kan namelijk de ziekte van Lyme overdragen. 'Eén op de vijf van de teken draagt de ziekte', licht bioloog Gassner toe. En steeds meer mensen worden daadwerkelijk ook gebeten door een teek. 'Er zijn nu zo'n 1,5 miljoen teken per jaar. Steeds meer mensen krijgen de ziekte van Lyme. Maar we weten niet waarom het aantal beten toeneemt, want je kunt niet zeggen dat er meer teken zijn', zo vertelt Gassner.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Wel is de ree een belangrijke oorzaak van meer ziekteverschijnselen door de teek. 'Reeën zijn belangrijk voor de voortplanting van de teek. De ree kan een volwassen teek van bloed voorzien en die legt dan vervolgens weer tweeduizend eitjes. Maar we weten ook al dat de teek er is sinds de dinosaurussen. Ze zijn verweven met onze natuur.'



Fedor Gassner. Foto: Omroep Gelderland

'Met een kettingzaag naar binnen'

Maar hoe werkt zo'n tekenbeet eigenlijk? Daar weet Gassner alles van. 'Hij steekt een soort kettingzaag van een halve millimeter naar binnen. Daarmee vergrendelt hij zich. Daarna gaat hij met tandjes in je huid zwemmen en legt hij een soort lijmprop aan, waardoor hij goed verankerd zit. Dat duurt uren, want daarna wil hij zich drie tot zeven dagen volzuigen met bloed.'

Een vervelend beestje dus, dat ook nog eens geen taak heeft. 'We zouden ze inderdaad zo kunnen deleten.'

Waar zitten ze?

Er is nu een tekenapp uitgebracht. Daarmee kan iedereen zien waar de meeste teken zitten. 'Je kunt precies zien hoeveel teken op een vierkante meter zitten.' En voor iedereen die de app niet heeft, is er nog een soort mantra: 'De teken zitten bij hoog gras, dode bladeren en in de buurt van bomen en struiken.'