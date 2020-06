Zwembad eerder dicht na opstootje en komst politie

Zwembad De Vrije Slag in Bennekom heeft vrijdagavond de deuren een uur eerder gesloten dan normaal. Aanleiding daarvoor was een opstootje waar meerdere bezoekers van het zwembad bij betrokken waren.

Hoe het opstootje precies ontstond, weet de zwembadleiding niet. Opeens stonden enkele volwassenen en jongeren tegenover elkaar. De leiding begeleidde één van de betrokkenen met diens familie rustig naar buiten, zegt Henk van den Oever namens De Vrije Slag.

Vrouwen geslagen

'Wie de schuldige was, dat zul je van mij niet horen', zegt hij. 'Eerst was het verhaal dat enkele vrouwen waren geslagen, daarna bleek dat die vrouwen zelf begonnen met slaan. We weten het niet precies. Maar wat er ook gebeurd is, het is opgelost. Misschien was het de warmte, iedereen heeft lang binnen gezeten de laatste maanden', aldus de voorzitter van het zwembad.

Bij het naar buiten begeleiden kwam er plots een groep van 150 tot 200 jongeren achteraan. 'Het zwembadpersoneel is ertussen gaan staan, heeft het hek op slot gezet en de politie gebeld', legt Van den Oever. 'Die was er vrijwel meteen en daarna hebben we besloten het zwembad een uurtje eerder te sluiten. Morgen gaan we weer open.'

Voor zover bekend is niemand aangehouden.