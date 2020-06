Van Beuningen naar Monaco: leven van Anthony Musaba staat op z'n kop

De vleugelaanvaller uit Beuningen, die vrijdag voor ruim 2 miljoen euro de overstap naar Frankrijk maakte, loopt met een glimlach door Monaco. 'Het is een mooie stad hoor. Ik heb nog niet alles ontdekt, ondanks het feit dat het een kleine stad is. Maar het is een mooie plek, ik ga er binnenkort ook wonen.'

Maar niet alleen van de stad geniet Musaba. Ook van de club AS Monaco geniet hij tot nu toe zeer. 'Ik verheug me echt om voor deze club te spelen. Ik sta te popelen om mijn stempel hier te drukken. Ik ben heel optimistisch: als ik een doel voor ogen heb, weet ik dat ik dat ga bereiken. Deze dus ook.'

En zijn doel is groot. 'Ik wil hier uitgroeien tot basisspeler. Dat is mijn doel. De kansen die ik ga krijgen moet ik benutten. Ik moet me goed gaan ontwikkelen. Ik moet belangrijk worden voor het team met doelpunten en assists, zoals ik dat ook bij NEC heb laten zien.'

Plan AS Monaco

Het is nog de vraag wat Monaco met Musaba van plan is. Gaan ze hem volgend jaar verhuren, of mag hij meteen bij de A-selectie aansluiten? 'Wat het plan van Monaco is? Dat ga ik nog even voor mezelf houden', zegt de man uit Beuningen. 'Ik heb er in ieder geval vertrouwen in dat ik hier kan slagen.'

'Ik weet dat dit een niveau hoger is, maar dat is geen probleem. En ze hebben me een vijfjarig contract gegeven, daar spreekt vertrouwen uit. Ik ga mijn ding doen, het komt goed.'

'Hoop dat NEC promoveert'

Tot slot wil de aanvaller zijn oude club en de fans bedanken. 'Ik heb genoten van hun steun in mijn eerste seizoen. Ik wens ze succes en ik hoop dat ze gaan promoveren, dat zou mooi zijn voor NEC.'

