Akkoord over sociaal plan medewerkers Hoenderloo College

Vakbonden voor onderwijs en zorgorganisatie Pluryn hebben overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor medewerkers van het Hoenderloo College voor voortgezet speciaal onderwijs. Tijdens een bijeenkomst in Deelen stemden vrijdag ook de leden van de betrokken vakbonden unaniem in. Maandag ondertekenen alle betrokken partijen het sociaal plan, zegt Pluryn.

Voor medewerkers van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep was in mei al een akkoord bereikt. In de vestigingen van de groep in Deelen en Hoenderloo woonden kinderen met een zeer complexe problematiek.

Sluitingsplan kan doorgaan

Het sluitingsplan voor het Hoenderloo College kan ook doorgaan: de medezeggenschapsraad stemde er vrijdag mee in. In het plan staan afspraken opgenomen over hoe de school moet worden afgebouwd en hoe in deze periode de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd kan blijven.

Onderhandelaar Philippe Abbing van de Algemene Onderwijsbond (Aob) zegt dat het 'enorm treurig' blijft dat de school zijn deuren moet sluiten. De bond spreekt van koortsachtige gesprekken in de afgelopen dagen.

'Actievoeren was nodig'

Nog niet alle leerlingen van het Hoenderloo College hebben al een passende, nieuwe plek gevonden op een school elders. Wel is nu geregeld dat de medewerkers gebruik kunnen maken van een sociaal plan. 'Actievoeren was nodig en heeft geholpen. We hebben nu een regeling voor het vertrekken van het personeel. Ook zijn er waarborgen in het sluitingsplan voor het plaatsen van kinderen op andere scholen, maar het blijft een zure appel dat Hoenderloo gesloten wordt', aldus Abbing.

