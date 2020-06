Meer dan 60 soorten rozen in bloei in tuinen Kasteel Middachten

In de kasteeltuin van Middachten staan momenteel 63 verschillende soorten rozen in bloei. De kleurrijke bloemen zien er niet alleen prachtig uit, maar verspreiden ook nog eens een heerlijke geur. 'Rozen worden vaak geassocieerd met romantiek, maar de planten zijn zelf ook zeer gevoelig.'

Hans Ringers is tuingids op Kasteel Middachten. Hij liet BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink zondagochtend de mooiste plekjes in de kasteeltuin zien. De tuinen rond het kasteel zijn ontworpen in verschillende stijlen. Overal duikt het 17e eeuwse kasteel op in de achtergrond. Ringers vertelt over de geschiedenis van het kasteel en de tuinen.

Rozen zijn aandachttrekkers

Pronkstuk is de rozentuin. De bloemen van de verschillende soorten rozen hebben allemaal hun eigen kleur en vorm. 'Rozen zijn aandachttrekkers', vertelt Ringers. Je moet ze goed verzorgen. Het is belangrijk dat ze worden gesnoeid en dat ze mest krijgen. 'Het is net als met mensen, als je niet goed in je vel zit, kunnen er gekke dingen gebeuren. Zo kunnen rozen meeldauw, blackspot en allerlei andere ziektes krijgen.' Maar sommige soorten kunnen, als ze niet ziek worden, wel 100 jaar oud worden.

Bijzondere begraafplaats

In het water van de kasteelgracht trekken de enorme karpers de aandacht. Jonge waterhoentjes lopen over de bladeren van de waterlelies richting het kasteel. In de kasteeltuin is ook een bijzondere begraafplaats.

Kasteel zelf blijft nog dicht

De kasteeltuinen van Middachten zijn tot en met 30 september van woensdag tot en met zondag in de middagen geopend. Vanwege de coronamaatregelen blijft het kasteel zelf deze zomer gesloten.

Beelden van de kasteeltuin.



