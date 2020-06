Slager Sietse heeft het veel drukker dan voor corona

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Gekkenhuis", zo noemt slager Sietse van Dijk uit Brummen de eerste acht weken van de coronacrisis. Opeens had hij veel meer klanten dan normaal, zowel in zijn winkel als online. Daar zaten ook nieuwe gezichten tussen. "Mensen waren bang voor de drukte in de supermarkt, ze durfden er niet naartoe."

Direct na het begin van de ‘intelligente lockdown’ kwamen er allerlei initiatieven om lokale ondernemers, boeren en restauranteigenaren door de moeilijke tijd heen te slepen. In Brummen kocht 53 procent van de mensen inderdaad meer bij lokale ondernemers dan voorheen, blijkt uit onderzoek dat de gemeente Brummen liet uitvoeren.

Vooral de voedselsector profiteerde: 43 procent van Brummen heeft minstens één keer iets besteld bij een lokale winkelier en dat laten bezorgen of afgehaald.

Gratis bezorging

Zag slager Van Dijk voorheen vooral online bestellingen binnenkomen rondom de feestdagen of tijdens extra mooi zomerweer, nu had ook hij het daar veel drukker mee. "En we bezorgden het twee keer per week gratis, ongeacht hoeveel je had besteld. Dat doe je dan ook voor de Brummense bevolking."

Eveline van Leeuwen, hoogleraar Stedelijke Economie aan de Wageningen Universiteit, denkt dat kleinere stadscentra en dorpen zoals Brummen meer profiteerden van deze lokale bonus dan de grotere steden.

"In het dorp is er meer ruimte, je houdt makkelijker afstand, mensen kennen elkaar. Het effect was waarschijnlijk nadeliger voor de grotere winkels, zoals de Bijenkorf. Die gingen dicht omdat het met weinig klanten niet rendabel is. Maar kleine, lokale winkeltjes hadden het makkelijker: daar was klein zijn juist een voordeel. Als klant kon je meteen zien of er al te veel mensen in de winkel waren, en of je lang moest wachten om naar binnen te mogen."

'Alles wordt weer normaal'

Maar blijven consumenten in de toekomst ook lokaal hun geld uitgeven? Van Leeuwen: "Het is moeilijk te zeggen hoe consumenten zich gaan gedragen. Maar er is wel meer waardering gekomen voor lokaal voedsel. Dat is een positief effect."

Slager Van Dijk hoopt in ieder geval van wel, maar hij ziet de verkoop nu al afvlakken. "Het begin van de week wordt nu iets normaler. Als we die 1,5 meter moeten blijven houden, zal het nog wel even druk blijven. Maar uiteindelijk denk ik dat alles weer normaal wordt."