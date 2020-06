Japke-d. Bouma over thuiswerken: 'Wat we deden, was belachelijk'

'Wat is er gezelliger dan met collega's bijpraten over je nieuwe kittens?', aldus Japke-d. Bouma. Zij zegt dat werken op kantoor gezellig is, maar vooral ook inefficiënt. Ze spreekt zich dan ook openlijk uit tegen werken in een kantoortuin. Thuiswerken heeft volgens Bouma grote voordelen, die in deze coronacrisis duidelijk naar voren komen. Maar voor sommige mensen bleek het thuiswerken ook behoorlijk wennen.

Belachelijk

Zelf werkte Bouma al veel vanuit huis, dus wat dat betreft was er voor haar weinig nieuws onder de zon. Al mist ze haar collega's en spontane gesprekken wel. De NRC-columniste merkte wel dat de eerste weken van thuiswerken voor veel Nederlanders moeilijk waren. 'Dat heb ik toen gelijk geschreven: wat we toen deden, was belachelijk. Iedereen ging maar gewoon door met de targets en doelstellingen, maar ondertussen moest je ook je kinderen nog stam+t en staartdelingen leren.'

Kijk hieronder het fragment met Japke-d. Bouma in De Week van Gelderland:

Ook moesten veel mensen wennen aan het werk van hun partner, vertelt Bouma. 'Dan stuurde iemand mij: mijn man zegt ineens 'funnel' of 'snel schakelen' of 'we moeten het proces bewaken'. En daar zit je dan de hele dag naast.'

Niet alleen de kinderen thuis, maar met het hele gezin thuis zijn bleek ingewikkeld. 'En dan gingen bij sommige mensen de buren ook nog verbouwen!'

Gedrag aanpassen

Nu het langer duurt, is het belangrijk je gedrag op heel veel gebieden aan te passen. 'Wat ik me misschien niet realiseerde: één van de leukste dingen van thuiswerken is de afwisseling. Je zit op kantoor en dan is een dag thuiswerken heerlijk.' Dat voordeel is er voor velen niet geweest de afgelopen maanden.

Voor veel mensen blijkt het online vergaderen ook een probleem. 'Ik kreeg van alle kanten vragen over hoe je je moet gedragen. Hoe moet ik nou goed in beeld komen? Hoe zorg ik dat ik niet de hele tijd die camera van onder heb? Hoe moet je je kleden?' Maar het online vergaderen heeft ook leuke kanten. 'Dat is ook iets waar ik over schrijf. Bijvoorbeeld huisdieren die ons door alle ellende heen trekken.'

