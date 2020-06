Anthony Musaba voor vijf jaar naar AS Monaco

Musaba brak afgelopen seizoen definitief door. Hij scoorde negen keer en was met zijn acties en snelheid een plaag voor veel verdedigers in de eerste divisie.

Uiteindelijk trok hij de aandacht van veel grote clubs. Onder andere het Duitse Borussia Dortmund wilde met Musaba aan de haal gaan. Het is echter AS Monaco geworden. Het is nog onduidelijk of die club hem meteen een plaats in de A-selectie geeft of hem eerst verhuurt.

Vanmorgen liet Musaba op zijn Instagram-account al zien dat hij in de Franse stad was. Hij was daar voor zijn medische keuring.

Zie ook: