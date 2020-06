Sanering Rutgers kost Doetinchem mogelijk miljoen

"Hier zitten we als overheid niet op te wachten", liet burgemeester Mark Boumans weten over het slepende dossier dat ontstond nadat het bedrijf in mei failliet werd verklaard, maar wat eigenlijk al sinds 2018 sluimert. Op het terrein staan meer dan duizend vaten met giftige PFOS, die moeten worden opgeruimd. "Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Dat laat onverlet dat het een onwenselijke situatie is die moet worden opgelost", aldus Boumans. 24 maart startte de gemeente met de sanering, waaruit bleek dat de concentratie PFOS zelfs hoger was dan uit testen in oktober bleek. Dat betekent een flinke kostenpost, want als alles afgevoerd en verbrand moet worden, kan de schade oplopen naar een miljoen euro.



Er is echter nog een mogelijkheid voor de gemeente om de uitgaven te drukken. Doetinchem bekijkt de mogelijkheid om op het terrein twee grote opslagtanks te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat het lekkagegevaar verdwijnt en de stof wellicht via het water gefilterd kan worden. Over dat laatstgenoemde is de gemeente in overleg met het Waterschap Rijn en IJssel. De kosten hiervan zijn aanzienlijk lager, namelijk 150.000 tot 200.000 euro. De pijlen van de gemeente zijn dan ook voornamelijk op deze optie gericht. Boumans: "We hopen hier wel op, want dit is voor de samenleving de efficiëntste oplossing."