Bewoners 'woedend' om plannen kunstenaarscollectief

Woedend zijn ze, de omwonenden van de Drielsedijk in de Arnhemse wijk Elderveld. Namens de groep doet Klaas Bosma zijn beklag bij de Arnhemse politiek over het plan om kunstenaarscollectief KW37 in hun wijk te vestigen. 'De zoveelste klap in het gezicht van de buurt.'

Vorige week maakte wethouder Cathelijne Bouwkamp bekend de locatie aan de Drielsedijk op het oog te hebben voor de kunstenaars. Die hebben de voorbije dertig jaar verschillende locaties in de Rijnstad tot hun beschikking gekregen. Nu wordt gezocht naar een permanente oplossing. En dat stuit op weerstand van de omgeving.

'Het belangrijkste is dat wij heel erg gesteld zijn op onze natuur en onze ruimte', licht Bosma toe. 'Er is in onze wijk al heel veel volgebouwd. Dit is het laatste stukje dat overbleef en ongeschonden was. De natuur floreert daar. Mensen zoeken elkaar op. Het is er altijd stil. Er lopen hooguit wat mensen en er spelen kinderen.'

'Via-via gehoord'

Bovendien is de buurt volgens Bosma 'compleet overvallen' door het voorstel. 'We kregen het bij toeval te horen, via-via. Dat maakte mensen overstuur: wat gebeurt hier, dit kan niet waar zijn.'

Bosma vertelt dat inmiddels vijftig omwonenden zich bij hem hebben aangesloten. Onder hen zijn de biologische tuinbouwvereniging, scouting, het naastgelegen pannenkoekenhuis, de boomgaard en de kynologenclub. Allen zouden zich tegen de komst van de kunstenaars hebben gekeerd.

In gesprek met de politiek

Zaterdagochtend heeft Bosma alle politieke partijen uitgenodigd om met 'buurtbewoners en gebruikers van het gebied' in gesprek te gaan op het veld in hun wijk. Volgens Bosma hebben D66, VVD, Arnhem Centraal, CDA, Arnhemse Ouderenpartij en de SP aangegeven aanwezig te zijn. 'Maar misschien komen er nog wel meer.' De SP heeft bovendien aangeboden nog een keer apart langs te komen om te kijken naar de procedure die is gevolgd, vertelt hij.

Vrijdag 3 juli spreekt Bosma naar eigen zeggen met de wethouder en de projectleider. Daarna zal hij samen met de verschillende belanghebbenden de vervolgstappen bepalen.

Met vertegenwoordigers van KW37 heeft Bosma nog geen contact gehad. 'Maar we zijn daar wel geweest. Wat we daar zagen, versterkt ons vermoeden dat dit volstrekt niet past op een natuurterrein.'

'Kunstenaars kunnen ook toevoeging zijn'

Bosma benadrukt dat hij niks tegen de kunstenaars heeft. 'Daar gaat de discussie niet over. Maar hier ga je geen werkplaatsen en huizen neerzetten.' Hij erkent dat het collectief ook een hele goede toevoeging kan zijn voor de buurt. 'Maar het gaat om de locatie.'

Ook de scouting heeft haar bezwaren in een brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. Zij vrezen onder meer het verdwijnen van het speelveld voor hun leden, waarvoor het terrein momenteel ook dient.

'Metaalbewerking, motorzagen en optredens'

De kynologenclub wijst er verder op dat de kunstenaars vanwege hun werkzaamheden geluidsoverlast gaan veroorzaken. 'Metaalbewerking, motorzagen, veelvuldige optredens met muziek. Deze geluiden klinken voor honden nog harder dan voor mensen.' Ook zou de parkeergelegenheid niet toereikend zijn.