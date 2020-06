Oudste harnas van Nederland maakt na 500 jaar Eusebiuskerk een uitstapje

Het hing al bijna 500 jaar hoog aan een pilaar in de Arnhemse Eusebiuskerk en is één van de meest bijzondere voorwerpen van Gelderland. Het originele harnas van hertog Karel van Gelre (1467 - 1538). Vanaf woensdag maakt het pronkstuk een, vooralsnog eenmalig, uitstapje naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Deze maandag wordt het harnas al officieel in een vitrine geplaatst. Het harnas is bovendien volledig gerestaureerd. Die restauratie werd begin vorig jaar mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie. Het harnas zou in de Eusebiuskerk worden gerestaureerd, zodat bezoek zou kunnen meekijken. Maar daar kon door de coronacrisis een streep door.

Topstuk

Volgens directeur Meike Verhagen van de Eusebiuskerk is het harnas echt een topstuk uit de Gelderse geschiedenis. Met pijn in het hart ziet ze het dan ook vertrekken. "We noemen het ook wel liefkozend de man in het kastje. De hertog van Gelre, een van de belangrijkste mensen uit de Gelderse geschiedenis, ligt ook in de kerk begraven. Het harnas heeft hij zelf nog gedragen. Het is prachtig gerestaureerd."

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Meike Verhagen:

Dankbaar

Hertog Karel streed zijn hele leven om Gelderland onafhankelijk te houden van de rest van Nederland. De inwoners van Arnhem waren hun vorst zo dankbaar dat zij na zijn dood een praalgraf voor hem oprichtten in de Eusebiuskerk.

Voor zijn originele harnas maakten zij een knielende figuur van de hertog in een baldakijn. Onlangs werd Karel van Gelre verkozen tot de Grootste Gelderlander aller Tijden in een verkiezing van de provincie Gelderland.

Tweede wereldoorlog

Zowel het praalgraf van de hertog als zijn harnas overleefden op miraculeuze wijze de Tweede Wereldoorlog. Alleen het originele zwaard van Karel raakte zoek. In 1962 is het harnas voor het laatst gerestaureerd en sindsdien hing het onaangeroerd in een nieuw baldakijn op vijf meter boven de grond in de kerk.

Het harnas van hertog Karel van Gelre is tot en met 31 december te bewonderen in Soesterberg. Daarna keert het terug naar het kastje in de Eusebiuskerk.