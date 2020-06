Korte broek naar het werk vaak 'stom en dom'

In een korte broek naar je werk? Volgens etiquettedeskundige Reinildis van Ditzhuyzen is het vaak 'stom en dom'. Maar het is ook typisch Nederlands: je moet jezelf kunnen zijn, zeggen we vaak. Maar volgens Van Ditzhuyzen kun je beter rekening houden met elkaar.

'Je valt op in negatieve zin', zegt de deskundige over het dragen van te blote kleding. 'Je kunt beter overdressed zijn dan underdressed. Je wilt iets van een ander. Dus je wilt dat die ander goed over jou denkt. Maar als je met losse kleren aankomt, maak je een zeer slechte indruk.'

Verslaggever Marjolein Deurloo sprak met Reinildis van Ditzhuyzen:

Luchtige stof

Volgens de Zutphense etiquette-expert is een lange broek niet warmer dan een korte. 'Kies voor een luchtige stof', is haar advies. Toch benadrukt ze dat er ook beroepen zijn waar een korte broek wél kan. 'Als je aan het werk bent moet je er representatief uitzien. Zakelijk en passend bij de gelegenheid.'

'Een verkeerde kledingkeuze kan zelfs beledigend zijn. Eén van onze staatssecretarissen ging eens voor een vergadering naar Curaçao. Daarna zou er een barbecue zijn aan het strand. Dus hij ging in korte broek. Maar toen kwam hij op de vergadering, en toen werden de mensen een beetje boos. Ze voelden zich niet serieus genomen. Dat was buitengewoon pijnlijk.'

Typisch Nederlands

In vergelijking met andere landen worden in Nederland vaker korte broeken gedragen. 'Nederlanders zijn eigenwijs en direct. Ik was eens op een nette partij. Toen kwam een man binnen in korte broek. Hij zei: 'Ze moeten me maar nemen zoals ik ben. Ik voel me hier lekker in.''

'Dat is typisch Nederlands', zegt Van Ditzhuyzen. 'Om te denken dat we mogen doen wat we willen. Maar je moet wel rekening houden met de locatie of de gelegenheid.'

Toch draagt Van Ditzhuyzen zelf ook wel eens een korte broek. 'Als ik ga fietsen, of zo. Dan kan het. Dan ben ik op vakantie. Maar ik pieker er niet over om een korte broek aan te trekken tijdens een zakelijk gesprek. Dan moet je je netjes kleden.'