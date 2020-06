Amateurschatzoekers mogelijk vervolgd na vondst van stokoud en bijzonder graf

Ze kunnen namelijk worden vervolgd. In Heumen, waar het natuurgebied onder valt, is het verboden met een metaaldetector op pad te gaan. De vondsten zaten bovendien dieper dan 30 centimeter in de grond. En zaken die zo diep liggen, mogen niet worden opgegraven. Ook moeten alle metaaldetectievondsten gemeld worden bij de overheid. Het Openbaar Ministerie besluit of de twee daadwerkelijk voor de rechter moeten verschijnen.

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed hoorde via-via van de vondst en wist die veilig te stellen. 'Het vermoeden is dat deze twee in de zomer van 2018 zochten naar dingen uit de Tweede Wereldoorlog. Bij toeval vonden ze wat ijzeren dingen, naar wat later bleek restanten van een strijdwagen, en namen dat mee', vertelde Jos Bazelmans van de rijksdienst vrijdag op Radio 1.

Met alle grafgiften op de brandstapel

De vondsten werden vrijdag gepresenteerd in Museum Het Valkhof in Nijmegen, waar ze binnenkort ook te zien zijn. 'Bijzonder aan dit graf is dat de persoon gecremeerd is. Dit soort graven zijn door heel Europa gevonden met lijkbegravingen, maar hier is het lijk met alle grafgiften op de brandstapel gegaan', zegt Bazelmans.



Die grafgiften waren onder meer een bronzen ketel, een aardewerk urn, een zwaard, onderdelen van een paardentuig en metalen delen van een tweewielige strijdwagen. Juist die strijdwagen geeft aan dat het om een belangrijk persoon in die tijd ging, want dat gold toen als belangrijk statussymbool.



Een maquette van de strijdwagen, zoals gevonden in het graf. Foto: Vrije Universiteit/Museum Valkhof .

Reconstructie van de strijdwagen. Foto: Vrije Universiteit/Museum Valkhof