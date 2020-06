Orgelkring zoekt versterking

Het orgel van de Theaterkerk in Bemmel is onlangs volledig gerestaureerd. Dat betekent dat bezichtiging weer mogelijk is en er concerten gegeven kunnen worden. Om dat te organiseren is er een Orgelkring in oprichting. Jong en oud is welkom om mee te denken in de mogelijkheden rondom het orgel. Of de muzieksmaak nu modern of klassiek is of uitgaat naar film, iedereen met interesse in orgel(muziek) is welkom. In het najaar staat er een orgelweekend op de planning. Wilt u actief worden in de Kring en meedenken in het programma? U haakt aan bij een groep echte muziekiefhebbers.

Lijkt het u leuk de Orgelkring te versterken? Reageer dan hieronder