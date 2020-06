Land van Maas en Waal moet toeristische trekpleister worden

Het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem-Nijmegen is een economische denktank, die bij achttien gemeenten ideeën opdoet om de regio op de kaart te zetten. Doel is om vorm te geven aan de visie van The Economic Board: een Gelderse samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Die positioneert de regio namelijk als ‘Lifeport’, waar alles gebeurt op het gebied van menselijk leven.

‘Het Land van Maas en Waal past prima binnen dat plaatje’, meent Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. ‘Maar de focus ligt nog te veel op Arnhem, Nijmegen en Wageningen. We willen concreet weten wat het voor Druten en alle andere gemeenten betekent.’

'Onbenutte kansen'

De komende tijd wil de lokale politicus zich hard maken voor alle ‘ondervertegenwoordigde' gemeenten. Volgens hem is een streek als het Land van Maas en Waal perfect om de regio mee op de kaart te zetten. ‘Van de veerdam in Druten tot de tuinen in Appeltern en de kasteelruïne in Batenburg - er is zo ontzettend veel te doen en te zien voor toeristen. Er liggen allemaal mooie, maar onbenutte kansen om dit prachtige gebied te promoten’, meent Worm.

De komende maanden komt het gemeenschappelijke orgaan weer samen. De fractievoorzitter is van plan om zijn ideeën dan uitgebreid te pitchen. ‘Het toeristisch beleid in de regio is naar mijn mening nog niet professioneel genoeg uitgewerkt. Er worden veel tijdelijke initiatieven op touw gezet, maar daar hebben we op de lange termijn niet veel aan. Daar moet nu verandering in komen.’