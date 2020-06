Zwaar verzwakte parkiet gevonden, plakband aan pootjes

Stichting Dierenambulance Doetinchem en omstreken heeft woensdagavond een zwaar verzwakte parkiet aangetroffen in een tuin in Loil. Het is niet duidelijk hoe de vogel in de tuin is terechtgekomen.

'Het was bijna vijf voor twaalf voor deze Twenty-Eightparkiet', valt te lezen in een verklaring van de Dierenambulance. 'De toestand waarin de vogel verkeerde was verschrikkelijk.'

Toen de vrijwilligers het dier aantroffen, in een tuin aan de Pastoor Indenstraat, waren de pootjes met plakband aan elkaar gebonden. 'Het is een raadsel hoe de vogel in de tuin is gekomen', aldus de stichting. 'Is hij er met zijn laatste kracht ingevlogen, of is hij erin geworpen? Sadisme ten top om een dier zo toe te takelen.'

De parkiet is naar een speciale plek gebracht. 'We hebben de vogel naar de opvang voor ‘kromgesnavelden’ gebracht en deze doet er alles aan om het diertje letterlijk en figuurlijk weer op de beentjes te krijgen', laat de Dierenambulance weten.

Volgens de stichting is de vogel nu in goede handen. 'De parkiet is in ieder geval de nacht doorgekomen en het krijgt alle zorg. Het had niet veel langer moeten duren.'