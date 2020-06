Actie tegen huurverhoging: 'Ik moet geld voor eten bij de huur leggen'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Voor het kantoor van woningcorporatie Talis aan de Waalbandijk maakten de actievoerders duidelijk dat de maat voor hen vol is. 'Ik moet elke maand geld dat is bedoeld voor eten bijleggen bij de huur', zet Grete Altdorf. 'Mijn huur is al eens 200 euro omhoog gegaan en gaat nu weer omhoog. Mijn dochter moet met haar bijbaantje mij helpen om rond te komen. Als ik wil blijven wonen, moet die huurverhoging stoppen.'

Foto: Omroep Gelderland

Noodzakelijk

Petra Kanters van Talis neemt een groot actiebord in ontvangst en zegt onder de indruk te zijn van de verhalen, maar legt ook uit dat wat haar betreft de huurverhoging noodzakelijk is. 'We moeten, net als andere woningcorpoarties, veel doen.'

'We moeten enorm veel verhuurdersheffing afdragen aan de overheid, daarnaast moeten we nieuwe huizen bouwen, veel en snel, woningen duurzamer maken en zijn steeds meer kwijt aan bouwkosten en lokale belastingen. Dus ja, wij hebben veel geld uit te geven. En de huurinkomsten is het grootste deel van onze inkomsten.'

Foto: Omroep Gelderland