Raad sceptisch over opleiding statushouders: 'Slager die zijn eigen vlees keurt'

Een onafhankelijk bureau onderzoekt volgend jaar of het Wijchense inburgeringstraject 'Klaar voor de Start' succesvol genoeg is. Eerder deze maand kwam de gemeente zelf met een evaluatie, maar dat is volgens de raad ‘een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt’.

Wijchen startte vorig jaar juli met het project Klaar voor de Start: een opleidingstraject voor statushouders. Volgens de gemeente was het eerste schooljaar een succes. In de eerste acht maanden zouden vier van de twintig statushouders al naar werk of een vervolgopleiding zijn doorgestroomd. ‘Maar die resultaten vinden wij niet concreet genoeg’, begint Han Demmers, raadslid van D66.

Daarom diende hij samen met de PvdA en Kernachtig Wijchen een motie in waarmee hij opriep tot een onafhankelijk onderzoek. Het stuk is donderdag tijdens de raadsvergadering aangenomen. ‘Het gaat natuurlijk om een vrij kwetsbare groep mensen, daar maken we ons zorgen over. Daarom vinden we ook niet dat we deze evaluatie blindelings kunnen vertrouwen. Nu is het een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt.’

‘Serieus bedrag’

Vanaf augustus start voor de statushouders een nieuw schooljaar. Dat kost de gemeente 236.300 euro. De raad moet nog instemmen met die subsidie. ‘Dat is natuurlijk een serieus bedrag. We willen best geloven dat Klaar voor de Start een mooi project is, maar dat moet dan wel aantoonbaar zijn met concrete cijfers’, vindt Demmers.

Wethouder Nick Derks moedigt het onafhankelijke onderzoek aan. ‘Het is goed om dit nog eens door een extern bureau te laten toetsen’, meent hij. ‘Ik blijf erg optimistisch. Als we het succes van Klaar voor de Start met zo’n onderzoek beter kunnen onderbouwen, is dat alleen maar mooi.’

