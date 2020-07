Frans Thijssen: genomineerd voor 'Beste Gelderse voetballer aller tijden'

Frans Thijssen wordt in 1952 in Malden geboren en begint te voetballen bij de plaatselijke club Juliana'31. NEC lijft hem op 17-jarige leeftijd in. Hij debuteert op 10 januari 1971, uit tegen Ajax. "Het was wennen in het betaald voetbal. Ik kwam van Juliana, een klein clubje."

Een seizoen later verovert de technisch vaardige middenvelder onder trainer Wiel Coerver een vaste basisplaats. Met NEC bereikt hij in 1973 de finale van de KNVB Beker, maar daarin is NAC te sterk. "Coerver had veel aandacht voor technische vaardigheden. Moest ik als broekie de oefeningen voor doen. Al met al drie leuke jaren gehad."

FC Twente'65 telt na dat seizoen 250.000 gulden voor hem neer. In zijn eerste seizoen worden de Enschedeërs tweede in de competitie, een jaar later bereiken zij de finale van de UEFA Cup. Daarin legt de club het af tegen Borussia Mönchengladbach. In 1977 wint Thijssen met Twente de beker. "Ik heb er zes jaar gezeten. Een succesvolle periode. We zaten dicht bij de top. Ik kijk met een heel goed gevoel terug."

Engels voetballer van het jaar

In 1979 begint het buitenlandse avontuur voor Thijssen. Hij gaat naar het Engelse Ipswich Town. In 1981 wordt Thijssen als eerste niet-Britse speler gekozen tot Engels Voetballer van het Jaar. Met landgenoot Arnold Mühren verandert hij het Britse kick-and-rush voetbal in een veel technischer variant.

In hetzelfde jaar verovert de club de UEFA Cup door AZ'67 in de finale te verslaan. "Het vergde wel aanpassing. Bobby Robson hamerde erop: geen lange ballen, maar via het middenveld spelen. Een van de eersten in Engeland die dat deed."

"Maar we hadden helaas maar een heel kleine selectie, een man of 14. Als je dan blessures hebt en als je weet dat je in Engeland een wedstrijd of 60 speelt, dan val je wel eens weg. Ik heb ook spierblessures gehad, af en toe 4 tot 6 weken aan de kant gestaan. Maar we zijn dat jaar tweede geworden. Een heel succesvol jaar."

Frans Thijssen met Eddy Treijtel na het veroveren van de UEFA Cup. Foto: ANP

In maart 1983 volgt een transfer naar het Canadese Vancouver Whitecaps, dat hem uitleent aan Nottingham Forest. Vervolgens keert hij terug naar Nederland. Hij speelt nog voor Fortuna Sittard, FC Groningen en drie seizoenen voor Vitesse. Maar nooit bij een echte topclub. "Feyenoord wilde me, maar toen was ik net Voetballer van het Jaar geworden, dus toen bleef ik bij Ipswich. Later kwam Ajax, maar ik had al een afspraak gemaakt met Vancouver. Toen voetbalden Cruijff en Neeskens in Amerika, dat was iets dat me trok. Daarna ben ik met Fortuna rondgekomen, terwijl Feyenoord weer interesse had. Achteraf wel jammer."

Frans Thijssen (Fortuna Sittard) ziet Ruud Gullit schieten. Foto: ANP

Niet als voetballer gehaald

Bij de Arnhemse club is hij al op leeftijd, maar door zijn oogstrelende techniek en inzicht is hij onmisbaar als vrije verdediger. Maar dat ontstaat bij toeval. In zijn laatste seizoen bij FC Groningen heeft Thijssen nauwelijks gespeeld vanwege blessureleed en wordt hij afgekeurd op zijn achillespezen.

Vitesse-trainer Bert Jacobs kent hem uit hun Fortuna-tijd en haalt Thijssen als jeugdtrainer binnen. "Maar toen ze merkten dat met intapen het probleem een heel eind was opgelost en Bert mij vroeg om een keer mee te trainen, toen zei hij: je moet erbij blijven. Dat kunnen we gebruiken. Sindsdien ben ik in het eerste gaan spelen."

In 1989 wordt hij uitgeroepen tot speler van het jaar van de eerste divisie en de club promoveert. Een jaar later verliest bij met Vitesse de bekerfinale van PSV. In 1991 beëindigt hij op 39-jarige leeftijd zijn profloopbaan. In zijn laatste seizoen reikt hij met Vitesse nog tot de derde ronde in de UEFA Cup. "Het zijn drie hele mooie jaren geworden. Met een geweldige sfeer, met Bert erbij."

Thijssen speelt in totaal 622 competitiewedstrijden in het betaalde voetbal. Hij scoort daarin 90 keer. Daarnaast komt hij 14 keer uit voor Oranje (drie goals). In 1980 zit hij bij de EK-selectie.