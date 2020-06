Vierdaagsefeesten CityGame brengt alternatieve Vierdaagsefeesten

Foto: Mystery of the City

Het was een aantal weken geleden een grote teleurstelling: geen vierdaagse én geen vierdaagsefeesten. Omdat zo’n belangrijke week in Nijmegen niet zomaar voorbij kan gaan, ontwikkelde Mystery of the City samen met de partners van de Vierdaagsefeesten een bijzondere app.

Aan de hand van clues en hints los je in de Vierdaagsefeesten CityGame app quests, oftewel raadsels, op over de Vierdaagsefeesten, de stad of een specifieke locatie in de stad. Elke dag van de week zijn er zes nieuwe quests op te lossen. Snelle puzzelaars gaan voor de dagwinst, voor bonuspunten en de grande finale in het weekklassement.

Tekst gaat verder onder de video.

RIVM-maatregelen

De CityGame is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de anderhalvemetersamenleving. Je lost de quests alleen of in duo’s op, maar je kunt binnen de app ook groepen aanmaken en tegen elkaar spelen. Reserveren is niet nodig en deelname is gratis. De CityGame brengt mensen op een veilige manier samen en creëert verbinding in de stad, rekening houdende met de geldende RIVM-voorschriften.