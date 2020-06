LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 25 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 25 juni

21:45 - Kerken weer open? Niet in in Zelhem

Vanaf 1 juli mogen weer meer mensen dan 30 de kerk in, maar daar is vaak geen ruimte voor zolang de anderhalve meter afstand gehandhaafd moet worden. Daarom heeft de Lambertikerkgemeente in Zelhem besloten niet direct de deuren te openen, maar zeker nog een maand door te gaan met online diensten.

21:30 - Tielse kerkgangers kunnen coronagebed kwijt aan speciaal hek

De westmuur in Jeruzalem staat in de volksmond bekend als de Klaagmuur, maar voor joden geldt de muur vooral als een plek om gebeden op een briefje in de voegen te stoppen. Dichter bij huis, in Tiel, is nu een soortgelijke plek verrezen in coronatijd: een gebedshek op het terrein van de Magnificatkerk.

21:17 - Hoort u ook meer straaljagers? Dit is de reden

Er vliegen veel straaljagers over Gelderland. En het kan kloppen dat u ze nu vaker hoort. Want door de coronacrisis vliegen er minder gewone vliegtuigen en is er meer ruimte om te oefenen voor straaljagers.

20:45 - 'Hart onder de riem' in vijver Rijnstateziekenhuis

Een hart onder de riem. Dat moet het tijdelijke standbeeld in de vijver bij de hoofdingang van het Rijnstateziekenhuis in Arnhem uitstralen. Het beeld, gemaakt door de Arnhemse kunstenaar Peter Krynen, werd donderdag onthuld.

20:16 - Hoe lang moet je wachten op de uitslag van een coronatest?

Hoe lang moet je wachten op de uitslag van een coronatest? De GGD geeft hieronder het antwoord!

 Omroep Gelderland@OmroepGLD #Coronavraag: Hoe lang moet je wachten op de uitslag van een corona test? @GGDNOG geeft hieronder antwoord 👇 Heb jij ook een vraag? Vind hier het antwoord 👉 https://t.co/A9VYGPeEex 20:14 - 25 jun. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

18:15 - Koningin Máxima pleit in Apeldoorn voor begeleiding van coronawerklozen

Koningin Máxima bezocht donderdag technische bedrijven in Apeldoorn. Zij deed dat als lid van het Nederlands Comité Ondernemerschap. Ze wilde weten hoe bedrijven in Gelderland samenwerken om personeelsproblemen op te lossen. Want daar heeft onze provincie een bijzondere manier voor. Daarnaast pleit ze voor begeleiding van coronawerklozen.

15:53 - 'Blijf kaartje sturen, ook nu is dat belangrijk'

'Blijf ook nu nog kaartjes naar verzorgingshuizen sturen', dat zegt Mieke. 'In deze tijd met corona is het voor heel veel mensen, zeker in verzorgingshuizen, moeilijk. Er zijn mensen die zich eenzaam voelen. In het begin werden er heel veel kaarten gestuurd, maar de coronatijd duurt maar en duurt maar en ik denk dat de kaartjes minder worden', stelt ze.

 

14:21 - Eén coronadode gemeld, één nieuwe ziekenhuisopname

In Gelderland is de afgelopen 24 uur één nieuwe coronadode gemeld aan het RIVM. Het totaal aantal overledenen als gevolg van het coronavirus in onze provincie staat nu op 684. Ook is er één nieuwe ziekenhuisopname gemeld. Dat totaalaantal staat nu op 1512 ziekenhuisopnames.

13:05 - Megaterras naast Wijchens kasteel

Twee Wijchense cafés openen vanaf donderdagmiddag een mega-terras, pal naast het plaatselijke kasteel. Vorige week keurde de gemeente het plan goed, zodat de horeca-tentjes in tijden van corona hun hoofd boven water kunnen houden. Lees hier verder.

12:21 - 1000 euro bonus voor zorgpersoneel

Medewerkers in de zorg krijgen een bonus van duizend euro netto als dank voor de extra inspanningen tijdens de coronacrisis. Dat heeft minister De Jonge donderdag bekend gemaakt. De bonus komt toe aan verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunend personeel als schoonmakers. Het geld gaat niet naar artsen, meldt de NOS.

Verzorgenden aan het werk. Foto: ANP

10:56 - Directeur touringcarbedrijf: 'We deden een klein vreugdesprongetje'

Touringcarbedrijven mogen na de laatste updates van de coronamaatregelen weer met volle bussen gaan rijden. De mogelijkheden waren zeer beperkt in de afgelopen maanden en de meeste bussen stonden stil, maar dat gaat dus weer veranderen... Simon van Kooten, van Van Kooten Reizen uit Kootwijkerbroek is blij dat hij weer aan de slag kan.

Luister hier het gesprek met Simon van Kooten:



omroepGLD · Directeur Touringcarbedrijf: 'We maakten een vreugdesprongetje'



10:20 - '1 miljoen Nederlanders in aanraking met corona'

Zo'n 1 miljoen mensen in Nederland zijn in aanraking geweest met het coronavirus, zei Jaap van Dissel van het RIVM tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Die mensen hebben antistoffen aangemaakt in hun lichaam, blijkt uit een onderzoek van bloedbank Sanquin. Daarin komt naar voren dat 5,5 % van de plasmadonoren tekenen heeft dat hij of zij geïnfecteerd is geweest met het virus.

09:17 - 'Blijven thuiswerken en spits mijden om verkeerschaos te voorkomen'

Nu de maatregelen steeds meer versoepeld worden, neemt de verkeersdruk weer toe. De Mobiliteitsalliantie adviseert daarom nog steeds thuis te werken en de spits te blijven mijden. Op die manier wordt verkeerschaos voorkomen als alles weer opstart.

De Mobiliteitsalliantie is een verbond van 25 partijen in transport en vervoer. Ze biedt vandaag een rapport aan over hoe het verkeer weer op te starten aan de minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen. Daarin staat dat het van criciaal belang is de vraag naar mobiliteit 'gecontroleerd' op te starten.