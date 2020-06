LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 24 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 24 juni

22:12 - Verschillende reacties op persconferentie Rutte

Mark Rutte kondigde woensdagavond verschillende versoepelingen van de coronamaatregelen aan. De versoepelingen worden echter verschillend ontvangen. De reacties uit de verschillende branches lees je hier.

21:29 - Popkoor Plica Vocalis uit Nijmegen zingt weer

Dit studentenpopkoor uit Nijmegen kon niet langer wachten. Zij repeteerden vanavond op anderhalve meter afstand in de buitenlucht. Het is voor dit koor tevens de laatste repetitie van dit zangseizoen.

Eerder op de avond meldde Mark Rutte in de persconferentie dat het voor zangkoren weer toegestaan wordt om samen te repeteren en op te treden, mits de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen.

21:11 - 'Ons seizoen is voorbij'

Voor kermisexploitanten bracht de persconferentie van woensdagavond weinig goeds. 'Wij draaien in de lente en zomer', vertelt exploitant John Van Eijk. 'Het kabinet geeft een strohalm, maar eigenlijk hebben we er niets aan.'

19:31 - Rutte: anderhalve meter blijft tot vaccin of medicijn

Hoewel veel maatregelen per 1 juli versoepeld worden, blijft één ding vaststaan: anderhalve meter afstand houden blijft belangrijk. Deze regel zal dan ook sowieso blijven totdat er een vaccin of medicijn is gevonden tegen COVID-19.

19:18 - 'Corona-app is bijna af'

De app die een aanvulling moet vormen op de coronatests en het contactonderzoek is bijna af. Dat laat minister Hugo de Jonge woensdagavond weten. Half juli wordt bekeken hoe de app het best kan worden uitgerold.

19:16 - 'We blijven inzetten op testen en traceren'

Iedereen met klachten, ook lichte, moet zich laten testen. Dat benadrukt minister Hugo de Jonge in de persconferentie. 'We blijven inzetten op testen en traceren.' Het resultaat van grootschalig testen en het contactonderzoek dat volgt op positieve testuitslagen is belangrijk, aldus de minister.

19:14 - Hugo de Jonge: 'Wij kunnen wel klaar zijn met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons'

Minister Hugo de Jonge is duidelijk in de persconferentie: 'Wij kunnen wel klaar zijn met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons'. Hij meldt dat op verschillende plekken op de wereld het virus opnieuw de kop opsteekt en het risico dus nog niet geweken is.

19:13 - Sommige coronaregels blijven in stand

Veel maatregelen worden versoepeld, maar sommige coronaregels blijven in stand. Discotheken en nachtclubs blijven voorlopig nog dicht. Hard meezingen, schreeuwen of spreekkoren aanheffen blijft ook verboden. Zangkoren mogen wel onder voorwaarden repeteren en optreden, vertelt Mark Rutte in de persconferentie.

19:08 - 'Evenementen kunnen per 1 juli weer'

In principe mogen evenementen per 1 juli weer plaatsvinden. De gemeenten en veiligheidsregio's kunnen hier echter zelf invulling aan geven. Dat meldt Mark Rutte in de persconferentie woensdagavond.

19:05 - '1 juli wordt een heel, heel spannend moment'

Op dit moment vindt de persconferentie van Mark Rutte over de versoepeling van de coronamaatregelen. '1 juli wordt een heel, heel spannend moment', zegt de minister-president zojuist. Per 1 juli zal het een en ander versoepeld worden, maar terug naar hoe het was kan zeker nog niet.

18:57 - Persconferentie Rutte over versoepeling coronamaatregelen

De persconferentie van minister-president Mark Rutte over de versoepelingen van de coronamaatregelen is hier live te volgen.

18:42 - 'Kuchscherm' in de horeca

Tafeltjes op het terras mogen dichter dan anderhalve meter op elkaar staan als tussen de tafels een scherm wordt geplaatst. Dat bevestigen ingewijden in Den Haag naar aanleiding van berichtgeving van de NOS.

Het kabinet hoopt dat horecagelegenheden met de nieuwe regels meer bezoekers kunnen ontvangen. Binnen blijft de anderhalve meter nog wel van kracht.

17:48 - Safarischip de Blauwe Bever vaart weer

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk mee te varen met safarischip de Blauwe Bever. Door de versoepeling van de coronamaatregelen vinden binnenkort de eerste vaartochten tussen Wageningen en het stuwcomplex bij Driel plaats.

17:15 - 'Ook carpoolen mag na 1 juli weer'

Na 1 juli stelt het kabinet geen limiet meer aan het aantal mensen dat samen met één auto reist. Dat meldt het AD. Carpoolen mag dan dus weer. Wel wordt geadviseerd een mondkapje te dragen als passagiers uit een verschillend huishouden komen.

17:12 - Coronavraag van vandaag: keuze van testlocaties

16:55 - 'Reguliere zorg nog niet op het oude peil'

Het aantal patiënten met COVID-19 dat op een Intensive Care ligt, staat vandaag op 49. Dat is er één meer dan gisteren. Buiten de Intensive Care liggen 197 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis. Dat aantal is sinds gisteren met veertien gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, spreekt zich wel uit over de algehele bezetting van Intensive Cares: 'Dit blijft onveranderd laag, een teken dat de reguliere zorg nog niet op het oude peil is'. Op dit moment liggen 565 patiënten zonder COVID-19 op de Intensive Care.

16:45 - Openbaar vervoer na 1 juli ook weer voor niet-noodzakelijke reizen

Reizen met het openbaar vervoer mag vanaf 1 juli ook weer als dat niet noodzakelijk is. Dat maakt het kabinet vanavond bekend in de persconferentie om 19.00 uur. Wel wordt reizigers gevraagd om reizen in de spits waar mogelijk te vermijden. Dat melden Haagse bronnen.

De persconferentie is vanavond om 19.00 uur te volgen op onze website. Het is de laatste persconferentie voor het zomerreces.

15:48 - Meer testen zorgt niet per se voor meer positieve testuitslagen

In de teststraten van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Middag (VGGM) werden in de eerste week van juni 2469 mensen getest op corona. 48 testuitslagen bleken positief. Dit is minder dan een week daarvoor. Toen werden 677 testen uitgevoerd, waarvan zestig uitslagen positief waren.

Dat per 1 juni meer mensen getest zijn, leidt dus niet per definitie tot meer positieve coronatests. Bij de cijfers van de VGGM moet worden opgemerkt dat niet iedereen die zich laat testen in een teststraat in de regio Gelderland-Midden, ook in deze regio woont.

15:28 - Geen nieuwe coronadoden in Gelderland

Het RIVM meldt woensdag geen nieuwe overledenen door het coronavirus in Gelderland. Ook het aantal ziekenhuisopnames bleef op nul in onze provincie.

Landelijk steeg het aantal coronadoden met twee. Bij de verschillende GGD'en in Nederland zijn in totaal zes ziekenhuisopnames gemeld.

11:54 - Experts: verpleeghuizen nog niet helemaal open

Verpleeghuizen kunnen soms best wat soepeler zijn bij het toelaten van bezoek voor bewoners, maar 'het is nog te vroeg om helemaal open te gaan'. Dat zegt Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde. Volgens de vereniging zijn de risico's van het coronavirus nog niet verdwenen en blijft het gevaar van een tweede golf bestaan.

11:33 - In gesprek met hoogleraar over corona en ouderen

08:39 - Ambtenaren vinden thuiswerken prima

Waar ambtenaren tot een paar maanden geleden niet of nauwelijks thuiswerkten, is dat beeld inmiddels, onder invloed van de coronacrisis, volledig gekeerd. En dat bevalt de gemiddelde ambtenaar prima, blijkt uit een enquête van Ambtenarensalaris.nl onder 35.963 ambtenaren.

Voor de coronatijd werkte 8 op de 10 ambtenaren nooit tot hooguit 20 procent thuis. Nu, tijdens de coronatijd, werkt het overgrote deel naar grote tevredenheid volledig (41,6 procent) of minstens 80 procent (19,5 procent) thuis. Ruim 7 op de 10 ambtenaren ervaart het thuiswerken als prettig tot zeer prettig.

07:55 - Rode Kruis: 'Wees voorzichtig met een ventilator'

Het Rode Kruis roept mensen met het oog op het voorspelde warme weer op goed na te denken over het gebruik van een ventilator. Volgens de hulporganisatie kan een ventilator prima gebruikt worden binnen één huishouden, maar bij gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte is het advies dit alleen te doen als er geen andere koelingsmogelijkheden aanwezig zijn. En dan het liefst altijd in combinatie met het naar binnen blazen van verse lucht.

Het Rode Kruis doet de oproep omdat het nog niet wetenschappelijk bewezen is of het gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte zorgt voor een grotere kans op besmetting met het coronavirus. 'Kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht moeten extra alert zijn. Zij zijn vatbaarder voor hitte, maar lopen ook risico om ernstig ziek te worden als ze corona krijgen. In deze tijd, waarin opgeroepen wordt drukte te vermijden, willen we mensen waarschuwen om goed na te denken waar ze verkoeling zoeken en hoe', zegt de hulporganisatie.

07:19 - Het belangrijkste nieuws: