LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 23 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 23 juni

21:20 - Artiesten blij met versoepeling coronamaatregelen

Artiesten zijn blij met de uitgelekte versoepeling van het maximum aantal bezoekers bij bijeenkomsten en evenementen. De NOS meldde dinsdagavond dat het kabinet van plan is het aantal van 100 mensen los te laten, als er maar aan de anderhalve meter afstand wordt voldaan. En dat biedt perspectief, want op die manier zijn concerten weer mogelijk.

17:45 - Vanaf 1 juli geen maximum aan bezoekers meer bij bijeenkomsten

Vanaf 1 juli gelden er geen beperkingen meer op het aantal aanwezigen bij bijeenkomsten, zolang er maar 1,5 meter afstand wordt gehouden en er een gezondheidscheck wordt gedaan. Haagse bronnen zeggen tegen de NOS dat het kabinet dat morgen bekend gaat maken.

Nu geldt vanwege de coronamaatregelen nog dat maximaal 30 mensen bij elkaar mogen komen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dat aantal vanaf volgende week naar 100 zou gaan, maar volgens de bronnen wil het kabinet nu al verder gaan.

Voor bijeenkomsten binnen gaat gelden dat er een onbeperkt aantal mensen aanwezig mag zijn, zolang er van tevoren maar gevraagd wordt naar de gezondheid van de bezoekers, een zogeheten triage. Gebeurt dat niet, dan geldt een maximum van 100. Buiten geldt dat zonder de triage 250 mensen bijeen mogen komen.

Dat is goed nieuws voor onder andere theaters, bioscopen en kerken. Daar mogen nu niet meer dan 30 mensen naar binnen, terwijl er wel vaak ruimte is voor meer, ook met de nodige afstand.

17:07 - Recreatiepark Oldebroek weer open voor gasten

Recreatiepark Landgoed ’t Loo in Oldebroek is sinds vandaag ook toegankelijk voor gasten van buiten het park. Dat schrijft lokale omroep RTV Nunspeet.

Vanwege de coronamaatregelen is het voor de medewerkers van ’t Loo belangrijk om te weten hoeveel mensen er op het park aanwezig zijn. Hoewel het park ook onder normale omstandigheden alleen toegankelijk is voor eigen vakantiegasten, was daar doorgaans geen controle op. In de huidige situatie is dat niet meer mogelijk.

Gasten van buiten het park kunnen vanaf nu toch gebruik maken van de recreatieplas. Ze moeten daarvoor aan de poort een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje verkrijgen. Voor overige activiteiten zoals bowlen, midgetgolf of een bezoek aan het restaurant moet vooraf gereserveerd worden.

16:57 - 'We houden krampachtig vast aan regels uit hoogtepunt crisis'

Anderhalve meter afstand houden doet in de cafés en discotheken meer kwaad dan goed. Dat vindt horecatycoon Laurens Meijer. De regels zijn volgens hem 'niet meer in verhouding met de werkelijkheid. Het coronavirus komt gelukkig nagenoeg niet meer voor in Nederland, daar testen we veel op, maar ondertussen blijven we wel krampachtig vasthouden aan de maatregelen die ingezet zijn op het hoogtepunt van de uitbraak'.

Meijer is een van de grootste cafébazen in Nederland. Hij bezit onder meer horecazaken in Ede en Tiel. Zijn sector demonstreert dinsdag op het Malieveld tegen de coronaregels. Meijer is daar zelf niet bij. Hij werd zondag gearresteerd tijdens een andere demonstratie tegen de coronaregels in Den Haag. Op het politiebureau kreeg hij last van hartritmestoornissen. Meijer werd voor controle naar een ziekenhuis gebracht. 'Het gaat nu prima, maar ik moet me even niet al te kwaad maken, ik moet het nu rustig aan doen.'

De horeca heeft het moeilijk, zegt Meijer. 'Ondernemers hebben geen vet op de botten om een crisis die zijn weerga niet kent te overleven. We steken alles in het bedrijf, dat is ons pensioen. Het is de vraag hoelang we dit volhouden. We leven met de dag. Nu het lekker weer is, kunnen we de terrassen gebruiken en is het verlies iets minder groot. Maar als we na de zomer niet volledig naar binnen kunnen, komt het einde snel in zicht.'

Meijer is niet te spreken over het kabinet. 'Toen dit begon, begreep iedereen de maatregelen. Ons werd in het vooruitzicht gesteld dat we konden versoepelen wanneer minder mensen op de intensive care lagen. Inmiddels ligt bijna niemand meer op de ic en kunnen we nog steeds niet versoepelen. We worden keer op keer voorgelogen. Voor de bühne beloven ze steunmaatregelen, maar die komen niet. Bedrijven worden in korte tijd volledig naar de knoppen geholpen. Het is onmenselijk, het veroorzaakt verdeeldheid, onrust en ongelijkheid.'

Demonstranten op het Malieveld tijdens een protest van de horeca- en entertainmentsector. Foto: ANP

16:28 - Protest horeca- en entertainmentsector van start in Den Haag

Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie begonnen van onder anderen horeca-ondernemers, festivalorganisatoren, artiesten, circussen, kermisexploitanten en bedrijven en werknemers uit de entertainmentsector.

Ze komen in actie tegen 'te strenge coronaregels' en vóór meer financiële steun van de overheid. Het is niet heel druk op het Malieveld. Er hebben zich zo'n honderd mensen verzameld. Sommige dragen gele hesjes. Een clown heeft een bord bij zich met de tekst: wanneer kan ik weer lachen. Op het podium draait een dj muziek.

De demonstranten vinden onder meer dat de algemene regel van 1,5 meter afstand houden te strikt wordt gehandhaafd in de horeca. Ze pleiten voor meer overleg en waarschuwingen, in plaats van directe boetes. Onder café- en restauranthouders is veel onvrede over de regels. Als ze hun zaak adequaat inrichten met het oog op de afstandsregel, wil dat nog niet zeggen dat alle gasten zich eraan houden.

De initiatiefnemers van de betoging vinden verder dat de overheid festivals in de buitenlucht weer moet toestaan vanaf 1 juli. Dat kan eventueel op kleinere schaal of met een maximaal aantal bezoekers per vierkante meter. 'Steun ons en laten we proberen de enorme schade in deze branche nog enigszins te beperken voor het te laat is', schreven de organisatoren vooraf op Facebook.

Zondag liep een protest tegen de coronamaatregelen van de overheid op het Malieveld uit de hand. Onruststokers zochten de confrontatie met de politie. Die arresteerde zo'n vierhonderd mensen.

16:22 - Minder dan vijftig coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot onder de vijftig. Het zijn er momenteel 48, elf minder dan op maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

'Na enkele weken van versoepeling zien we dat het aantal Covid-19-patiënten op de IC en in de kliniek stabiel en laag is. Dat is een goed teken, en creëert volop ruimte voor de reguliere zorg', aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Op de verpleegafdelingen liggen 211 mensen met het coronavirus, zeventien meer dan op maandag. Dat betekent dat de ziekenhuizen in totaal 259 coronapatiënten behandelen.

Op de ic's liggen 576 mensen met andere aandoeningen, zoals hartklachten en kanker. Dat zijn er 64 meer dan op maandag. In totaal liggen nu 624 mensen op een intensive care.

15:54 - Minder corona te vinden in het riool

Het coronavirus is steeds minder te vinden in het rioolwater. Dat past bij de daling van het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal coronapatiënten op de intensive care, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

Het RIVM controleert wekelijks het rioolwater op 29 plekken. Daar gaan de uitwerpselen van een kwart van de Nederlanders doorheen. In die uitwerpselen en het rioolwater kan het coronavirus voorkomen. Door dat te meten, kan het RIVM anoniem ontdekken of het coronavirus veel voorkomt.

Begin maart nam de hoeveelheid virus in het rioolwater snel toe, ook op plekken waar toen nog geen gevallen bekend waren. In deze periode verspreidde het virus zich snel. Eind maart en begin april was de crisis op zijn hoogtepunt. De daling daarna is ook terug te zien in een rioolwater.

Als over een tijdje een tweede golf komt, hoopt het RIVM dit snel te ontdekken via het rioolwater, zodat de overheid vroeg kan ingrijpen. Daarom gaan de metingen door. Bovendien wil het RIVM kijken of het uit de metingen kan achterhalen hoeveel besmettingen er echt in een gebied zijn, dus hoeveel mensen het coronavirus onder de leden hebben zonder dat ze het weten.

15:13 - Steun voor Nijmeegse ondernemers

Ondernemers die met hun zaak in de binnenstad van Nijmegen gevestigd zijn, kunnen subsidie aanvragen voor plannen om de anderhalvemetermaatregelen te kunnen uitvoeren.

 Ondernemers in de binnenstad of de horeca-, cultuur- of evenementensector kunnen subsidie aanvragen voor plannen om Nijmegenaren te verbinden.

14:05 - Geen coronadoden en geen ziekenhuisopnames

In Gelderland zijn de afgelopen 24 uur geen Gelderse coronadoden gemeld aan het RIVM. Ook zijn er geen mensen opgenomen in de Gelderse ziekenhuizen. Het aantal besmettingen is met vijf toegenomen.

Aantal doden door corona in Gelderland: 683

Aantal ziekenhuisopnames door corona: 1511

Aantal coronabesmettingen: 6546

11:51 - De Blauwe Bever gaat weer te water

Safarischip De Blauwe Bever gaat weer varen. Vanaf 4 juli is het schip weer te bewonderen op de Rijn en de Lek. Stichting Rijnoevervaarten geeft aan dat op het schip de nodige maatregelen zijn genomen, zodat voldaan kan worden aan de regels rondom corona. Het bovendek is zo ingericht, dat er nu maximaal 26 passagiers mee kunnen. Horeca is nog niet toegestaan en in principe is een bezoek aan het toilet niet mogelijk. Daarnaast moeten opvarenden op de plek blijven zitten die hen is toegewezen.

Safarischip De Blauwe Bever gaat op 4 juli weer varen. Foto: Stichting Rijnoevervaarten

11:20 - Demonstratie in Nijmegen

Om 11.30 uur start op de Goffertweide in Nijmegen een demonstratie. Organisatiebureaus van jaarmarkten protesteren omdat zij het niet eerlijk vinden dat jaarmarkten en braderieën onder de huidige coronaregelgeving nog steeds niet zijn toegestaan. De demonstranten (er worden er zo'n 750 verwacht) moeten onderling wel anderhalve meter afstand bewaren.

10:40 - Steun voor noodlijdend museum

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) was gisteren te gast in Groesbeek. Daar lichtte hij toe waarom het Vrijheidsmuseum - en andere herinneringscentra en oorlogsmusea - een bedrag van 2 miljoen euro kunnen verwachten als extra noodsteun tijdens de coronacrisis.

09:19 - Winkeliers roepen klant op regels te blijven respecteren

Winkeliers merken dat steeds meer klanten het lastig vinden zich in winkels aan de regels te houden. De voorbije maanden deden meerdere regels hun intrede, allen bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De sector roept consumenten nu op om 'de regels en elkaar te respecteren'. Winkelen ter vermaak, beter bekend als funshoppen, is volgens Detailhandel Nederland nog niet aan de orde.

Hoe ga jij om met de regels in winkels? We brengen het aan de orde in onze rubriek 'Wat vind jij?' van vandaag.

08:42 - Veluwsche Stoomtrein gaat weer rijden

Nog anderhalve week en dan gaat de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij weer rijden: vanaf 5 juli is het zover. Door de juiste maatregelen te treffen, mag de VSM haar gasten weer ontvangen in de stoomtrein en in het stoomdepot in Beekbergen. Vooraf reserveren is wel verplicht en in de trein geldt de verplichte afstand van anderhalve meter.

08:32 - Hospice Winterswijk zoekt vrijwilligers

In april werd bij de enige gast van Hospice de Lelie in Winterswijk corona ontdekt en dus sloot het hospice zijn deuren. Inmiddels wil het hospice graag weer openen, maar men komt handen tekort. Daarom is een zoektocht van start gegaan naar vrijwilligers. Via Gelderland Helpt werd een oproep gedaan.

08:07 - Meer dan 9 miljoen coronabesmettingen

Het aantal coronabesmettingen wereldwijd is opgelopen tot meer dan 9 miljoen. Dat heeft algemeen directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laten weten. Hij zegt dat de pandemie nog steeds in omvang toeneemt. Het gebrek aan wereldwijde solidariteit en wereldwijd leiderschap is het grootste gevaar, aldus Ghebreyesus. 'We kunnen deze pandemie niet verslaan met een verdeelde wereld.'

07:40 - 'Coronahulplijn' Rode Kruis vaak gebeld

Het Rode Kruis riep in maart een speciale hulplijn in het leven, voor mensen die een luisterend oor zochten in de coronacrisis. Die 'coronahulplijn' is inmiddels bijna 22.000 keer gebeld. Medewerkers van het Rode Kruis staan bellers in meerdere talen te woord. Met name in de eerste weken was het druk aan de lijn, zegt de hulporganisatie. Toen werden vooral praktische vragen gesteld.

Nu is het mentale aspect belangrijker geworden en duren de gesprekken gemiddeld gezien langer. Initiatiefnemer Faiza El Khayari zegt dat de medewerkers van de telefooncentrale er zijn voor die mensen die niet of heel weinig hun huis verlaten, omdat ze niet kunnen of durven. 'Gewoon om te praten of misschien even te huilen. Het is heel normaal om je in deze omstandigheden verdrietig of gefrustreerd te voelen.'

07:20 - Er wordt weer geprotesteerd

Het Malieveld in Den Haag is vandaag opnieuw het decor van demonstranten. Afgevaardigden van de horeca en de entertainmentbranche slaan de handen ineens met organisatoren van evenementen. Ze willen meer ruimte en vinden de beperkingen die nu gelden te streng. Het protest duurt van 16.00 tot 21.00 uur duren.