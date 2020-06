LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 22 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 22 juni

22:57 - Burgemeesters verwachten geen problemen door zomerweer

De burgemeesters verwachten dat het zonnige weer geen problemen gaat opleveren wat betreft drukte op de stranden, zwembaden of recreatieplassen. 'Wij hebben inmiddels veel meer ervaring met 'crowdcontrol' dan enkele weken geleden', stelt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.

'Het zal de komende dagen zeker heel druk worden op bepaalde plekken, maar wij accepteren dat mensen naar buiten gaan. Zeker met het warme weer. Wij hebben honderden kilometers strand. Zoek een rustiger plekje op dan alleen Zandvoort. Mensen zijn zelf verantwoordelijk. Zij moeten anderhalve meter afstand houden. Wij gaan niet optreden als zonaanbidders te dicht bij elkaar liggen. We handhaven alleen bij excessen', aldus de voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Voor bepaalde recreatieplassen moet je vooraf een kaartje kopen. Zij laten een maximum aantal badgasten toe.

20:48 - Honderden nieuwe besmettingen bij Duitse vleesverwerker

Het aantal coronagevallen bij de Duitse slachterij Tönnies is flink gestegen. Bij 1553 werknemers is het coronavirus vastgesteld, gisteren waren dat er nog 1331. Bij 6650 medewerkers zijn tests afgenomen. Volgens critici komt de uitbraak onder meer omdat in slachterijen goedkope Oost-Europese krachten worden ingezet, die dicht opeengepakt in kleine ruimtes wonen.

Ook in Gelderland werden besmettingshaarden ontdekt op plekken waar veel arbeidsmigranten werken. Eind mei werd bekend dat bij slachterij VION in Groenlo 147 van de 657 medewerkers besmet waren geraakt met het virus. Bij twee fruitbedrijven in Geldermalsen en Enspijk bleek tien procent van het personeel geïnfecteerd.

19:13 - Zijn schoonmaakdoekjes slecht voor het milieu?

Ashis Brahma, arts infectieziekten bij de GGD NOG, zat maandagavond opnieuw klaar om in een livestream coronavragen te beantwoorden. Zo wilde Rianne Maas weten of al die schoonmaakdoekjes en handgels niet schadelijk zijn voor het milieu.

Kijk hieronder naar de antwoorden op deze en andere vragen.

 

18:08 - 'Middelbare scholen na zomervakantie helemaal open'

Middelbare scholen kunnen na de zomervakantie weer helemaal open. Dat melden bronnen aan de NOS. Het kabinet zou dat woensdag bekend gaan maken in de geplande persconferentie. Het idee is dat leerlingen niet per se meer afstand tot elkaar hoeven te houden, maar wel tot de docenten.

Ook zouden de versoepelingen die voor 1 juli gepland stonden definitief doorgaan. Sportscholen, sauna's, casino's en sportkantines mogen in dat geval weer open onder bepaalde voorwaarden. Ook het maximaal aantal toegestane mensen per bijeenkomst gaat dan omhoog van dertig naar honderd.

Foto: ANP

17:39 - Duizenden flexwerkers doen aanvraag bij noodloket UWV

Bijna 4500 flexwerkers hebben maandag een aanvraag gedaan bij het UWV voor de nieuwe TOFA-regeling. Het was de eerste dag dat het noodloket geopend was. Een woordvoerder van de instantie verwacht dat het aantal aanvragen 'de komende dagen nog wel wat gaat oplopen'.

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) kunnen flexwerkers een tegemoetkoming krijgen van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei.

17:22 - Alternatief Dreamfieldsfestival in reuzenrad

Het festival Dreamfields in Zevenaar organiseert dit jaar een 'reuzenradrave' als alternatief voor een groot muziekfestival. Op 4 juli staat op een geheime locatie in Nederland een reuzenrad waar bezoekers twee aan twee plaats in kunnen nemen. Mensen die een ticket kopen voor de editie in 2021 maken kans om een plekje in de attractie te bemachtigen. Onder andere Afrojack en Headhunterz treden op.

De winnaars worden 29 juni bekend gemaakt.

 

16:13 - Stijging van vier coronapatiënten op de ic's

Het aantal coronapatiënten op de intensive care in Nederland is gestegen van 55 naar 59. De geringe stijging is geen reden tot zorg, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Op de verpleegafdelingen liggen nog 194 coronapatiënten. Dat zijn er 27 minder dan zondag en voor het eerst in lange tijd ligt dit aantal onder de tweehonderd.

15:19 - Online theaterles uitkomst voor jongeren met een beperking

Mensen met een beperking merken weinig van de versoepeling van de coronamaatregelen. Zij zijn aan huis gebonden en mogen vaak nog niet de deur uit. Theaterfabriek Gekko in Gaanderen brengt wat verlichting met online theaterlessen.

 

16:18 - Stel je vraag over corona aan GGD-arts Ashis Brahma

Ashis Brahma, arts infectieziekten bij de GGD NOG, zit om 17.30 uur klaar om in een livestream jouw coronavragen te beantwoorden. De livestream is te volgen via de Facebookpagina van Omroep Gelderland, op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Op Facebook kan iedereen zijn of haar vraag live stellen onder de stream.

Een vraag insturen kan ook via het mailadres corona@gld.nl. Op dit mailadres komen elke dag coronavragen binnen. Deze worden zoveel mogelijk beantwoord op de website corona.gld.nl.

Foto: Omroep Gelderland

14:53 - Horeca demonstreert dinsdag op Malieveld

De horeca en de entertainmentsector trekken dinsdag naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de coronabeperkingen. Het plan is om tussen 16.00 en 21.00 uur te demonstreren. Over de opzet van het protest overlegt de organisatie nog met de gemeente.

De horeca wil onder meer dat de 1,5 meterregel minder streng wordt toegepast. 'Geen directe boetes maar overleg en eerst waarschuwen bij overtredingen', aldus de initiatiefnemers. Ze verwachten zo'n duizend deelnemers. Het evenement op Facebook heeft maandagmiddag duizenden geïnteresseerden en meer dan 700 mensen zeggen aanwezig te zijn.

14:06 - Geen doden door corona

In onze provincie is de afgelopen 24 uur niemand overleden aan het coronavirus. Dat gunstige nieuws geldt overigens voor het hele land: volgens het RIVM is er voor het eerst sinds maart geen enkele dode te melden door het virus.

Het aantal bekende bestemmingen in Gelderland steeg wel, met 11 naar 6541 gevallen.

13:31 - Hygiënezuil is redder in nood

Een 'hygiënezuil' waarvoor wereldwijd belangstelling is. Dat kan Roland Aartsen uit Ermelo toch maar mooi zeggen. Eerder in de coronacrisis stevende hij nog af op het ontslag van zijn 14 medewerkers, maar toen was daar plots het idee voor een zuil met een pompje voor desinfectiemiddel aan de onderkant.

Meer weten? Lees alles hier.

10:46 - Ouderen weer op pad in Zutphen

In Zutphen kunnen ouderen weer rondneuzen in het centrum of naar de markt. Dat is te danken aan twee elektrische busjes die rondjes rijden tussen woonzorgcentra en het centrum. Door de coronamaatregelen kunnen er alleen nog niet veel passagiers mee.

Lees hier verder!

Foto: Omroep Gelderland

